Tennis : Ugo Humbert, nouveau leader français ?

Alexis Poch - Journaliste

Très solide mardi face à Stan Wawrinka pour les débuts de la France lors de la phase finale de la Coupe Davis, Ugo Humbert, 36ème mondial, pourrait s'imposer comme le visage principal du tennis tricolore lors de la fin de saison. Classé juste derrière Adrian Mannarino (34ème), le numéro 2 Français retrouve petit à petit les hauteurs qu'il avait connues en 2021, lorsqu'il s'était fait une place dans le top 30.

A seulement 25 ans, Ugo Humbert est passé par un gros passage à vide en 2022 alors qu'il avait fait une bonne saison quelques mois plus tôt. Le gaucher français s'est refait la cerise sur le circuit Challenger et doit maintenant réussir son retour au sommet sur le circuit ATP. Engagé lors de la Coupe Davis cette semaine, il va devoir faire ses preuves face à des adversaires déjà redoutables.

Une illumination en Grand Chelem

Dans sa carrière, Ugo Humbert n'a disputé un huitième de finale qu'une seule fois en 2019 à Wimbledon, où il s'était incliné face à Novak Djokovic. Le Français a du mal à confirmer dans les grands rendez-vous et il est à la recherche d'un gros résultat à chaque tournoi du Grand Chelem. Cette année, il a un peu déçu puisqu'il a été éliminé d'entrée à Wimbledon et à l'US Open sans proposer grand chose. « Je n’ai même plus envie de parler de ce match, je suis passé complètement à côté, je m’en voulais un peu. Ça m’a fait du bien de refaire une semaine d’entraînement, j’étais au bout de la tournée américaine, c’était un peu plus dur à la fin » déclarait-il à propos de son match face à Matteo Berrettini.

Porté par la nostalgie

En grande forme pour son premier match en Coupe Davis cette semaine, lui qui a découvert les joies de l'Equipe de France plus tôt cette année, Ugo Humbert s'est livré à L'Equipe concernant les enjeux autour de cette compétition. « Je regardais toutes les rencontres à la télé quand j'étais jeune avec mon père les vendredis, samedis et dimanches. Je ne ratais pas un match ! C'est quand même un sentiment spécial de jouer pour la France. C'est différent du circuit, tu n'as vraiment pas envie de lâcher un point pour l'équipe, qui te porte » confie-t-il.

Une fin de saison en trombe ?

Cette année, Ugo Humbert n'a fait que grimper au classement. En tout début d'année, il était en dehors des 100 premiers. Mais il n'a pas encore ébloui comme lors de son titre à Halle en 2021, le plus grand de sa carrière, où il avait éliminé Zverev, Korda, Auger-Aliassime et Rublev. Jeudi, il se frottera a priori au numéro 1 australien, Alex de Minaur, joueur très en forme ces dernières semaines. C'est l'occasion ou jamais pour Ugo Humbert de montrer des choses.