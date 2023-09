Tennis : Halep suspendue 4 ans, grosse désillusion pour l'ex numéro 1

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est une nouvelle qui vient un peu écorcher l'image du tennis. Mardi, l'Agence internationale d'intégrité du tennis (ITIA) a annoncé que Simona Halep était suspendue pour 4 ans à la suite de son contrôle positif à un produit interdit, le Roxadustat, après son élimination au premier tour de l'US Open en 2022. La Roumaine, ancienne numéro 1 mondiale et l'un des grands noms du tennis des années 2010, a toujours nié ces accusations et elle a déjà fait appel.

Sept ans après l'affaire Maria Sharapova qui avait déjà fait grand bruit dans le monde du tennis, une autre championne est à son tour suspendue à la suite d'un contrôle antidopage. Dans le cas de Simona Halep en revanche, elle a toujours nié les faits et continue de le faire un an après son contrôle. A bientôt 32 ans, cette suspension rime énormément avec fin de carrière...

Des irrégularités bien notées

Depuis un an, Simona Halep a disparu du circuit WTA à la suite d'un contrôle positif au roxadustat. Depuis, la Roumaine a fourni beaucoup de preuves qui n'ont visiblement pas convaincu l'ITIA. En effet, elle était suspendue provisoirement en attendant une décision et son audience aurait eu lieu fin juin. Le produit, interdit depuis 2015, est une substance qui favorise l'apport d'oxygène et la production de globules rouges. Le cas interroge beaucoup puisque l'ITIA a noté des irrégularités dans son passeport biologique, un dossier secret où sont conservés les résultats des prélèvements lors de contrôles.

Grosse suspension

La décision est tombée ce mardi : Simona Halep est donc suspendue 4 ans. La lauréate de Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019 ne pourra donc pas reprendre la compétition avant le mois d'octobre 2026, lorsqu'elle aura 35 ans. Forcément, pour une joueuse de cet âge-là, recevoir une telle sanction est a priori synonyme de fin de carrière. Mais désormais, c'est surtout une empreinte négative qu'elle laissera sur le monde du tennis, si toutefois la décision est maintenue.

Toujours dans le déni