Tennis : La France vers un gros défi en Coupe Davis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deux jours seulement après la finale de l'US Open, les choses s'enchaînent très vite dans le monde du tennis. Ce mardi, c'est le grand début de la phase finale de la Coupe Davis. Pour rappel, la première étape se déroule à Manchester pour les Bleus puisqu'ils affrontent la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Australie. Il faudra faire partie des deux meilleures équipes pour faire partie du voyage à Malaga, lors de l'ultime phase, comme c'est le cas dans les trois autres groupes.

La Coupe Davis 2023 se poursuit sous le nouveau format et la France a rendez-vous dès ce mardi pour tenter de se qualifier pour le tour final. Il y a quelques semaines, l'Equipe de France dévoilait sa composition et on pouvait noter la première sélection d'Arthur Fils, jeune pépite du tennis français actuellement à la 44ème place mondiale. Si la compétition a perdu de sa saveur ces dernières années, c'est l'occasion de se révéler un peu plus face à certains des meilleurs joueurs du monde.

La France face à un groupe relevé

Placée dans le groupe B, la France aura fort à faire pour parvenir à sortir victorieuse de cette poule. En effet, l'action démarre dès ce mardi à Manchester face à la Suisse de Stan Wawrinka et Dominic Stricker, redoutable à l'US Open. Ensuite, il faudra se frotter à l'Australie menée par l'excellent De Minaur cet été et le pays hôte de cette phase de poules, la Grande-Bretagne, l'adversaire le plus coriace sur le papier avec les présences de Cameron Norrie et d'Andy Murray notamment.

Tennis : Djokovic sacré, grosse désillusion pour Alcaraz https://t.co/qiWqI0uhIa pic.twitter.com/zgVo1Uvvid — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Une belle opportunité

Sélectionné aux côtés d'Adrian Mannarino et d'Ugo Humbert, Arthur Fils a déjà réussi à se faire une place en Equipe de France. Le jeune Français de 19 ans, qui a décroché son premier titre ATP à Lyon sur terre battue, aura peut-être l'occasion de jouer au moins un simple si l'un des deux premiers titulaires est écarté. Sur le papier, la France ne part pas favorite pour passer à l'étape suivante...

Pas de duel Alcaraz-Djokovic

Cette année, le tirage au sort avait réservé un sort intéressant à l'un des groupes de la phase finale de cette Coupe Davis : celui de l'Espagne et de la Serbie. Il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic avaient même témoigné de leur envie de participer à cette compétition mais finalement, c'est l'Espagnol qui a mis la flèche juste après la fin de l'US Open. Un nouveau duel entre les deux meilleurs joueurs du monde n'aura donc pas lieu tout de suite...