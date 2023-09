Tennis : Djokovic plus fort que tout ? Le débat est clos

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand vainqueur de l'édition 2023 de l'US Open, Novak Djokovic a encore ébloui le monde entier en s'imposant. A 36 ans, le Serbe n'a pas envie de ralentir la cadence et mieux encore : il paraît plus fort que jamais plus le temps passe. Déjà au-dessus dans le débat du GOAT par rapport à ses rivaux, le Djoker semble insubmersible et il engrange les titres à une vitesse folle.

Présent en finale de tous les Grands Chelems pour la troisième fois après 2015 et 2021, Novak Djokovic poursuit son année de rêve. Alors qu'on pensait que Carlos Alcaraz avait réussi à lui barrer la route définitivement en s'imposant à Wimbledon, le Serbe est plus fort que jamais et il n'est pas près de prendre sa retraite malgré les déclarations récentes. Les statistiques autour de cette nouvelle victoire sont folles...

Le GOAT incontestable

En ajoutant un 24ème titre du Grand Chelem à son palmarès, Novak Djokovic a encore pris une longueur d'avance sur Rafael Nadal. De plus, le Serbe compte 36 finales en 72 participations en Majeur et a gagné le titre dans 33% des cas. Dans l'ère Open, seul Björn Borg fait mieux statistiquement parlant. Ce qui marque surtout, c'est la façon dont Djokovic va chercher ces nouveaux titres. Parfait tactiquement, il ne se trompe jamais... « Quand on voit finalement cette émotion on peut imaginer et on connait tout le travail qu’il y a derrière, tout cet engagement, tous ses sacrifices, toutes ses remises en question, à 36 ans. Il n’y a pas de mot, on a beau en chercher mais le débat est clos sur beaucoup de choses, on a jamais vu un joueur aussi fort et il l’a démontré encore dans cette finale avec la manière » a déclaré Justine Hénin sur les antennes d' Eurosport .

De plus en plus fort avec l'âge

Alors qu'un débat avait lieu ces derniers jours depuis que Toni Nadal a donné son avis sur le niveau du circuit, estimant que le Novak Djokovic actuel est moins fort qu'il y a dix ans, le Serbe prouve qu'il est au contraire de plus en plus fort. En effet, il a maintenant remporté 12 de ses titres en Grand Chelem, soit la moitié, après avoir fêté ses 31 ans, une statistique complètement délirante quand on sait à quel niveau physique les meilleurs joueurs doivent évoluer.

Le meilleur athlète ?