Tennis : Djokovic moins fort qu'il y a dix ans ? La folle sortie du clan Nadal

Toujours au sommet du tennis à l'âge de 36 ans, Novak Djokovic est incontestablement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, si ce n'est le meilleur. Le Serbe, qui retrouvera la place de numéro un mondial au lendemain de l'US Open, continue d'impressionner tennistiquement et physiquement. Pourtant, Toni Nadal, le plus célèbre des oncles entraîneurs dans ce sport, affirme que le niveau d'aujourd'hui est bien plus faible par rapport à il y a dix ans dans l'une de ses dernières chroniques pour El Pais, un avis qui fait beaucoup parler.

Il est difficile voire impossible de comparer les époques. Il y a dix ans, Novak Djokovic était au sommet du tennis dans l'ère la plus compétitive de l'histoire aux côtés des autres membres du Big 4. A cette époque, ils ne laissaient que des miettes aux autres joueurs et il était parfois difficile d'exister. Cependant, le tennis est en constante évolution et les joueurs aussi et cette analyse de Toni Nadal a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Le niveau actuel bien en dessous ?

A 36 ans, Novak Djokovic continue de dominer le tennis. Physiquement (et heureusement), il a bien sûr baissé par rapport à il y a dix ans mais Toni Nadal va plus loin. « La vitesse à laquelle le jeu se déroule aujourd’hui fait que beaucoup d’erreurs sont commises, qu’il est beaucoup plus facile de perdre le fil, qu’il est beaucoup plus compliqué d’enchaîner plusieurs tournois en jouant bien – seuls Novak Djokovic et Carlos Alcaraz y parviennent – et que ces pertes surprenantes se produisent trop souvent. Le Djokovic actuel est bien en dessous de celui d’il y a cinq ou dix ans » lâche celui qui entraîne Félix Auger-Aliassime depuis deux ans.

Djokovic n'a fait que progresser

S'il n'a pas forcément tort sur la façon dont les joueurs jouent au tennis aujourd'hui, avec des profils assez similaires basés sur la puissance de frappe, Toni Nadal semble convaincu que Novak Djokovic est beaucoup moins fort aujourd'hui. Tout au long de leur carrière, les champions tels que lui ont tout fait pour progresser dans chaque compartiment du jeu et le Serbe a bien sûr suivi le pas. Pour compenser son physique en baisse avec l'âge et la difficulté de tenir l'échange, il a fait de son service une grande arme, un coup qui a énormément changé avec le temps.

Beaucoup d'avis contrastés