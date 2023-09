Tennis : Swiatek déchue de son trône, elle relâche enfin la pression

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée à la surprise générale en huitièmes de finale de l'US Open face à la Lettone Jelena Ostapenko, Iga Swiatek a également perdu son trône de patronne du circuit WTA. La Polonaise, qui a fait de gros efforts mentalement pour ne pas craquer cette année, doit s'avouer vaincue et peut maintenant relâcher la pression. Très sujette à la frustration mentale, elle a tenu à partager ses impressions sur ces 75 semaines à la place de numéro un.

Lundi, le tennis féminin aura une toute nouvelle numéro un en la personne d'Aryna Sabalenka. Iga Swiatek a tenu bon pendant de longs mois mais sa dauphine s'est montrée très dangereuse et a fini par la dépasser. La Polonaise, qui travaille beaucoup sur le plan mental aux côtés de sa préparatrice, a été touchée par cette défaite significative.

Une page qui se tourne

En tenant la tête du classement pendant 75 semaines consécutivement pour sa première expérience à cette place, Iga Swiatek a réalisé ce que seules Steffi Graf et Martina Hingis avaient réussi à faire. La Polonaise a gagné trois titres en Grand Chelem depuis sa prise de pouvoir et ajouté beaucoup de gros titres. Dimanche, elle a été dominée par une adversaire qu'elle a du mal à maîtriser et elle n'a pas su trouver la solution pour continuer son parcours. A la fin du match, son visage était très fermé.

Beaucoup de leçons à tirer

Depuis un an et demi, Iga Swiatek est constamment mise en avant et à juste titre. Pour une jeune joueuse de 22 ans seulement, la pression peut être très difficile à gérer de nos jours. La Polonaise a tenu à s'adresser à ses fans sur les réseaux sociaux. « Depuis un an et demi, j’ai pu observer et expérimenter à quel point les gens parlent et écrivent sur la « défense », la « défense » – des titres, de la position dans le classement, des points… J’ai parfois été surprise de commencer à penser de cette manière à cause de cela. Mais… je n’ai pas besoin de défendre quoi que ce soit et c’est le bon moment pour écrire quelques pensées. Pour moi, le sport est un cycle de changements constants, exactement comme dans la vie de tous les jours, on peut soit gagner, soit perdre – c’est tout, c’est si simple. Nouvelle saison, nouveau tournoi, nouvelles opportunités de GAGNER, de RÉALISER, de ne pas défendre quelque chose. Il faut faire table rase du passé » écrit-elle.

Vers une fin de saison pleine ?

Débarrassée d'un certain poids, Iga Swiatek pourra peut-être profiter de la fin de saison pour retrouver de la confiance et son meilleur niveau. Elle découvrira pour la première fois le circuit asiatique dans quelques semaines et elle a des points à marquer, elle qui n'avait pas énormément joué l'année dernière jusqu'à son élimination lors des demi-finales du Masters.