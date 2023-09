US Open : Sabalenka nouvelle reine impossible à battre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'elle deviendra la 29ème joueuse numéro un mondiale dans l'histoire du tennis depuis la défaite d'Iga Swiatek en huitièmes de finale, Aryna Sabalenka ne ménage pas ses efforts et continue son parcours sans faute à l'US Open. La Biélorusse est définitivement la meilleure joueuse en 2023 et ce jeudi, elle tentera de décrocher sa place en finale. Injouable depuis dix jours, elle sera la favorite dans ce dernier carré même si les dangers seront nombreux.

Inspirée par les résultats d'Iga Swiatek, Aryna Sabalenka a réussi à répondre mois après mois à la Polonaise. En restant à bonne distance et en répondant présent à chaque grand rendez-vous, la Biélorusse connaîtra un grand bonheur lundi prochain. Mais elle reste concentrée sur son objectif : soulever le trophée à New York pour confirmer son nouveau statut.

Sabalenka en puissance

Grosse serveuse et dotée d'une immense force de frappe, Aryna Sabalenka ne laisse pas beaucoup de place à ses adversaires depuis le début de la quinzaine. La Biélorusse n'a pas perdu le moindre set jusqu'à présent et pire encore : aucune joueuse n'a réussi à marquer plus de cinq jeux face à elle. La dernière victime en date ? La Chinoise Zheng Qinwen en quarts de finale, complètement débordée par la puissance de son adversaire. Pour la demi-finale, elle retrouvera une joueuse qui frappe peut-être aussi fort qu'elle : l'Américaine Madison Keys, une joueuse qu'elle a battue en deux sets lors des quarts de finale à Wimbledon.

Un seul objectif : le trophée

Devenue numéro un mondiale après la défaite d'Iga Swiatek, Aryna Sabalenka confirme sa magnifique régularité en 2023. La Biélorusse aurait tout de même préféré récupérer ce statut sur une victoire mais elle a confié qu'elle ne se préoccupait pas trop de ça pour le moment. Elle est devenue la première joueuse depuis Serena Williams à atteindre les demi-finales des quatre tournois du Grand Chelem la même année et elle pourrait rajouter un deuxième trophée après l'Australie. « Bien sûr, je suis heureuse. C’est vraiment important pour moi et ma famille. J’ai des choses à faire à New York cette année, donc j’essaie de me concentrer sur mon jeu. Je penserai à devenir numéro 1 mondial après l’US Open » a-t-elle confié.

Un rendez-vous mental

Le principal problème pour Aryna Sabalenka semble être de réussir à garder ses nerfs. La nouvelle numéro 1 a souvent craqué dans le dernier carré en Grand Chelem, pas plus tard que cet été à Roland-Garros et à Wimbledon. Surtout, l'une de ses bêtes noires est encore dans le tournoi, la Tchèque Karolina Muchova, qui avait sauvé des balles de match contre elle à Paris. Néanmoins, elle semble avoir l'avantage face à Keys et Gauff même si elle devra jouer également face au public. Devenir numéro un en gagnant l'US Open, le symbole serait fort.