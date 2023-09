Tennis : Incroyable, Monfils prépare une grosse surprise pour sa carrière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un magnifique été conclu par une élimination avec les honneurs au deuxième tour de l'US Open face à Andrey Rublev, Gaël Monfils a bien signé son retour. Le Français, qui était en grande difficulté lors de son retour sur le circuit il y a quelques mois, avait exposé ses objectifs pour sa fin de carrière qui s'annonçait très proche. Mais voilà, les dernières semaines l'ont peut-être convaincu d'aller un peu plus loin...

Revenu à un très bon niveau pendant l'été, Gaël Monfils a enchaîné les victoires et repris de la confiance. Le Parisien vient de fêter ses 37 ans mais il a prouvé qu'il était toujours capable de rivaliser physiquement avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Il y a quelques mois, il confiait qu'il était plutôt préoccupé sur sa vie de jeune papa et que le tennis était devenu largement secondaire. Dans un entretien pour Tennis Majors , il a confié ses objectifs pour les prochains mois.

Pas de tournée asiatique

Gaël Monfils a beaucoup joué ces dernières semaines et logiquement, il a pris la décision de se calmer un peu dans les semaines à venir. En effet, le Parisien a été gracieusement invité à la Laver Cup (22-24 septembre) et ensuite, il ne jouera pas lors de la tournée asiatique puisqu'il n'est inscrit dans aucun tournoi. Il manquera donc le Masters 1000 de Shanghai et reviendra en Europe sur dur indoor.

Tennis : Incroyable, Arthur Fils reçoit le soutien d'une légende ! https://t.co/Cmx6pEY8AZ pic.twitter.com/WslNbDhydK — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Les Jeux dans le viseur

Avant de faire son retour sur le circuit en mars, Gaël Monfils confiait déjà son envie de participer aux Jeux olympiques de Paris. Pour rappel, il faudra revenir au classement, lui qui a gagné plus de 200 places ces dernières semaines, pour prétendre à une qualification. « Quoi qu’il arrive, je veux jouer jusqu’aux Jeux olympiques de 2024 » affirme-t-il. S'il continue à jouer à ce niveau-là, il devrait vite faire son retour au classement. La date limite est fixée au lendemain de Roland-Garros l'an prochain.

Une carrière prolongée ?