US Open : Djokovic face à tout un peuple, combat perdu d'avance ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi, c'est le début des quarts de finale à l'US Open. Dans le tableau masculin, le programme mettra aux prises les joueurs de la partie du bas encore restants, la partie de Novak Djokovic. Comme souvent à l'US Open, il y a eu beaucoup de surprises en première semaine. Mais les affiches opposent des joueurs que l'on attendait et une nation est particulièrement en réussite : les Etats-Unis. En effet, les locaux sont au nombre de 3 pour tenter d'empêcher Djokovic d'atteindre la finale : Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Ben Shelton, qui a battu Tommy Paul au tour précédent, le numéro 3 américain.

C'est une longue bataille face aux Américains et au public qui attend Novak Djokovic. En effet, le Serbe, qui retrouvera la place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, défiera Taylor Fritz lors de son quart de finale ce soir, un adversaire en très grande forme mais qu'il connaît très bien. L'autre quart de finale opposera deux joueurs américains pour la première fois depuis 2005 à l'US Open : Frances Tiafoe face à Ben Shelton. Autrement dit, les 3 derniers espoirs américains face à Djokovic.

Le renouveau américain

Depuis la retraite d'Andy Roddick, les Etats-Unis ont eu un peu de mal à se trouver un joueur capable de s'illustrer en Grand Chelem. L'ancien numéro 1 mondial est d'ailleurs le dernier américain à avoir soulevé un trophée en Grand Chelem mais depuis quelque temps, des successeurs pointent le bout de leur nez. A commencer par Taylor Fritz, qui a remporté Indian Wells en 2022 et qui continue sa belle progression même s'il manque un gros résultat en Grand Chelem. Il y a quelques mois, il y avait même 10 Américains dans le top 50, le signe que cette nation autrefois si dominatrice est en train de se rebeller.

Djokovic largement au-dessus

A priori, Novak Djokovic est l'immense favori pour rejoindre la finale dans cette partie de tableau. Le Serbe a en plus la chance d'avoir un bilan extrêmement positif face à Fritz : 7 victoires à 0, dont 6 sans perdre le moindre set. Mais ce dernier est dans une forme resplendissante puisqu'il est le joueur le plus frais du tableau, lui qui n'a toujours pas perdu la moindre manche. Battre Djokovic en Grand Chelem est un immense défi, peut-être l'accomplissement le plus dur dans le tennis. Il faudra être bien préparé au combat. « Je pense que la chose la plus difficile est de se convaincre qu’il faut jouer avec soi‐même. Je n’ai pas besoin d’essayer de faire des services plus rapides ou de viser plus près des lignes, des choses comme ça, parce que c’est Novak. Je pense que je dois jouer avec moi‐même et croire que si je joue bien, cela suffira, et que je n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit de plus » a laissé entendre Fritz.

Petit coup de mou physique ?