Tennis : Vers une fusion entre l'ATP et la WTA ?

Le tennis est un sport en constante évolution et à l'heure où l'attention est posée sur l'US Open, dernier Grand Chelem de l'année, les instances dirigeantes ont envie de changer les choses. Sous pression depuis que l'Arabie saoudite a annoncé son souhait d'investir dans le sport au travers d'événements tels que le Masters Next Gen, une grande nouvelle a vu le jour : l'ATP et la WTA vont se réunir pour discuter d'une potentielle fusion.

L'été a donné envie aux instances de trouver des solutions pour unir les deux circuits. Depuis un moment déjà, la question d'une certaine égalité entre la WTA et l'ATP revient souvent sous les projecteurs. Récemment, l'ATP a annoncé le lancement d'un grand projet à partir de 2024 visant à protéger au maximum les joueurs en leur offrant un revenu minimum selon leur classement. Avec l'arrivée de l'Arabie saoudite dans le tennis, une grosse pression, l'ATP et la WTA vont prendre des mesures.

Fusion en vue ?

Dimanche, le quotidien britannique The Telegraph annonçait la tenue d'un sommet à la fin du mois de septembre entre les dirigeants de l'ATP et de la WTA sur deux jours pour discuter d'une potentielle union entre les deux instances. Sur les réseaux sociaux, Roger Federer évoquait déjà cette possibilité en 2020 et visiblement, son souhait pourrait être exaucé. Attention : cette association servirait à faire fonctionner de la même manière les deux circuits.

L'Arabie saoudite fait peur

Comme on l'a vu ces derniers temps dans le football, l'Arabie saoudite n'a pas froid aux yeux et le tennis est clairement dans le viseur. Déjà détenteur d'une exhibition en décembre qui offre beaucoup d'argent aux joueurs qui viennent la disputer, le royaume devrait prendre plus de place à partir de cette année. Les attaques récentes font peur aux instances du tennis et un rapprochent entre l'ATP et la WTA pourrait être bénéfique. Une chose est sûre, la pression de l'Arabie saoudite force les dirigeants à prendre des décisions.

Prize money équivalents ?

L'une des plus grandes polémiques concerne la parité entre les hommes et les femmes. En effet, la question du prize money revient souvent sur le devant de la table. Depuis la crise de Covid-19, la WTA souffre énormément de la perte d'un de ses acteurs principaux : la Chine. Avec l'affaire Peng Shuai, le patron du tennis féminin a décidé de ne plus se rendre en Chine jusqu'à nouvel ordre, renonçant alors à beaucoup d'argent. Forcément, les joueuses ont reçu un peu moins d'argent lors des compétitions hors Grand Chelem.