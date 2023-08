Tennis : Les Next Gen ATP Finals débarquent en Arabie saoudite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà un acteur majeur du mercato footballistique ces derniers mois dans le monde du football, l’Arabie saoudite a confirmé ses désirs d’intervenir dans le monde du tennis. L’ATP vient tout juste d’annoncer que le Masters Next Gen, programmé en fin de saison comme les ATP Finals, sera organisé à Jeddah, en Arabie saoudite, jusqu’en 2027. Cet événement, qui sert de laboratoire pour tester de nouvelles règles, met aux prises les meilleurs joueurs de moins de 22 ans sur la saison en cours. Et la récompense sera belle…

Créé en 2017, le Masters Next Gen est une compétition qui vise à mettre en lumière la nouvelle génération de joueurs sur le circuit ATP. Mais l’édition 2023 va marquer un tournant avec l’arrivée de l’Arabie saoudite dans le tennis. Comme au Masters traditionnel, les huit meilleurs joueurs de la saison de moins de 22 ans se donneront rendez-vous à Jeddah même si on peut imaginer que les tout meilleurs manqueront ce rendez-vous.

Arrivée de l'Arabie saoudite dans le tennis

Il y a quelques semaines, l'Arabie saoudite témoignait déjà de son souhait d'investir dans le tennis. Le Masters Next Gen, comme on pouvait s'y attendre, est donc la première cible. Pour rappel, depuis 2017, le tournoi est organisé à Milan. Désormais, et ce jusqu'en 2027 pour le moment, il se déroulera à Jeddah en Arabie saoudite. « Le circuit ATP est vraiment mondial et, explorer de nouveaux marchés est essentiel pour développer le jeu. Faire venir le Masters Next Gen à Jeddah est pour nous une chance d'inspirer de nouveaux fans dans une région où la jeune population est importante en nombre » a confié Andrea Gaudenzi, patron de l'ATP.

Tennis : Ces Français qui ont brillé à l'US Open https://t.co/kOaAYfvJNw pic.twitter.com/jqPCbSCM0l — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Une immense carotte

Comme dans le monde du football, l'Arabie saoudite a de l'argent à investir dans le tennis. Si cette annonce ne fait pas plaisir à tout le monde, le pays oubliant parfois les droits de l'Homme, le prize money va considérablement dès l'édition 2023 puisque la barre des 2 millions va être dépassée pour un tournoi qui se joue à huit. En 2022, le prize money total était de 1,4 millions de dollars. En revanche, Carlos Alcaraz et Holger Rune, les deux meilleurs joueurs de moins de 22 ans, sont bien partis pour être tous les deux présents pour le vrai Masters en fin de saison.

Trois Français qualifiés ?

Si on regarde la Race actuelle concernant les joueurs susceptibles de disputer le Masters Next Gen, 3 joueurs français sont sur la liste pour le moment. En dehors d'Alcaraz et Rune, Lorenzo Musetti est le premier sur la liste juste devant Arthur Fils. Luca Van Assche et Arthur Cazaux sont aussi très proches et devrait également faire partie de l'aventure. Pour rappel, des joueurs comme Stéfanos Tsitsipas, Jannik Sinner et bien sûr Carlos Alcaraz ont inscrit leur nom au palmarès.