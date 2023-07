Tennis : L'Arabie saoudite débarque aussi dans le tennis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà présente dans le monde du tennis avec une exhibition très généreuse à l'intersaison juste avant Noël avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, l'Arabie saoudite a de l'argent et souhaite investir sur le circuit ATP. Après le football où ce marché a considérablement explosé depuis quelques années ou encore le golf, l'ATP est en train de finaliser de nouveaux projets et plusieurs tournois pourraient voir le jour, pour le plus grand plaisir de Nick Kyrgios par exemple.

Le tennis est déjà un sport qui offre beaucoup de prize money. Avec l'Arabie saoudite dans les parages, les joueurs de tennis pourraient augmenter leurs gains et quand la nouvelle est tombée, Nick Kyrgios n'a pas pu s'empêcher de signifier son enthousiasme. Le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, réélu jusqu'en 2026, est en pleine discussion avec ce fonds d'investissement et a déjà assuré que le respect de l'histoire du tennis sera conservé.

Un fonds d'investissement influent

La nouvelle est tombée en juin : l'Arabie saoudite souhaite se rapprocher du tennis et investir comme elle l'a déjà fait en masse pour le football dernièrement, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema notamment dans le championnat. Le Fonds d'investissement public (PIF) pourrait avoir plusieurs projets en tête mais pour l'instant on ne sait pas encore quels projets verront véritablement le jour.

Tennis : Après Wimbledon, Carlos Alcaraz se lâche https://t.co/RQeHOtRQVC pic.twitter.com/n6uVOJTSvY — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

La United Cup relocalisée ?

Compétition par équipes et mixte disputée au début de la saison en Australie depuis 2022, la United Cup serait l'une des cibles de ce fonds d'investissement. En effet, d'après les informations du Daily Mail , cette compétition pourrait avoir lieu en Arabie saoudite dans les années à venir. Joueurs et joueuses pourraient donc entamer leur saison là-bas avant le voyage en Australie et il faut aussi rappeler que cette compétition n'est pas une exhibition puisque des points y sont distribués.

Le Masters Next Gen dans le viseur ?

Quand on a appris cette nouvelle, une rumeur sur la tenue du Masters Next Gen en Arabie saoudite n'a pas tardé à émerger. En effet, depuis plusieurs mois, la situation de ce tournoi destiné aux meilleurs joueurs de moins de 22 ans de la saison interroge. Organisé à Milan, il pourrait déménager à Al Jeddah en Arabie saoudite si le fonds d'investissement souhaite investir un peu plus dans le tennis.