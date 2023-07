Tennis : Ces champions qui font leur grand retour en 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers temps, le tennis a été touché par une vague de départs à la retraite puisqu'en 2022, Roger Federer et Serena Williams ont tous les deux dit au revoir au tennis. L'année 2023 est un peu plus calme dans le sens des départs mais concernant les retours, ils sont nombreux à refaire surface soit après de longs mois de blessures soit après une première retraite.

Qui aurait pu penser qu'à 43 ans, Venus Williams serait encore présente sur le circuit à remporter des matches ? L'Américaine n'évolue évidemment pas à un grand niveau mais elle continue de jouer, elle qui devrait être présente cet été. Mais au contraire de certains joueurs, elle n'a encore jamais pris sa retraite, pas comme Kevin Anderson ou Caroline Wozniacki, sur le chemin du retour en 2023.

Anderson revient, boosté par Federer

Ancien numéro 5 mondial et finaliste à deux reprises en Grand Chelem, Kevin Anderson a aussi pris sa retraite en 2022, quelques mois après son ami Roger Federer. Le géant sud-africain (2,03m) fait son retour à la compétition cette semaine et de quelle manière ! Engagé à Newport sur gazon, là où il a remporté son dernier titre en 2021, le joueur de 37 ans a déjà gagné deux matches, une performance déjà incroyable. « J'ai fini par avoir une grande conversation avec Roger et pour la première fois, je me suis senti vraiment à l'aise et j'ai eu une conversation normale. C'était fascinant de l'écouter, lui qui est sans doute le meilleur joueur de tous les temps, et d'entendre ce qu'il avait à dire, c'était une expérience vraiment cool. Je pense qu'avant cela, je me disais que je devrais peut-être revenir » a-t-il confié.

Wozniacki, le retour surprise

Sa retraite n'était pas vraiment une surprise lors de l'Open d'Australie 2020, lorsque, diminuée par une maladie, la polyarthrite rhumatoïde, elle finissait par jeter l'éponge à 29 ans. Ancienne numéro 1 mondiale, elle avait eu un mal fou à enfin remporter un Grand Chelem, ce même Australian Open en 2018, avant de souffrir petit à petit. Devenue maman à deux reprises, elle sera présente cet été grâce à des invitations à 33 ans. La Danoise a peut-être été inspirée par le retour d'autres mamans ou les récents succès de son jeune compatriote Holger Rune...

Des belles histoires

D'autres joueurs qui n'ont pas pris leur retraite mais qu'on avait pas vu depuis un moment font également leur grand retour en 2023. Outre Venus Williams et Elina Svitolina qui fait un retour fracassant, les noms de Kei Nishikori et Milos Raonic peuvent être aussi évoqués. Le Canadien fait peut-être un retour succinct mais le Japonais peut encore prétendre faire de grandes choses, lui qui a gagné en Challenger dès son retour. En attendant peut-être Juan Martin del Potro, les deux joueurs sont déjà présents dans la liste de l'US Open avec leur classement protégé.