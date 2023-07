Egalité des gains, calendrier... La WTA voit grand !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant le début du tournoi de Wimbledon, la WTA a annoncé le lancement d'un plan débutant à partir de 2023 pour établir un tout nouveau calendrier et surtout permettre aux joueuses de gagner autant d'argent que leurs homologues masculins. D'ici 10 ans, le circuit aura énormément changé et certaines annonces étaient attendues puisque la WTA a connu de grandes difficultés depuis la crise sanitaire, la Chine étant l'une de ses principales sources de revenus.

En proie aux difficultés financières depuis le début de la pandémie, la WTA a dû trouver un peu dans l'urgence une solution pour permettre aux joueuses un peu plus d'égalité au niveau salarial. L'institution du tennis féminin manquait d'argent et la WTA a prévu de grands changements dans les années à venir, tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Retour sur les projets en cours.

Egalité des gains d'ici 2023

A l'heure actuelle, les joueuses gagnent moins d'argent que les hommes sur le circuit professionnel en dehors des Grands Chelems où la parité est mise en place depuis 50 ans. La WTA a proposé dans un premier temps que d'ici 2027, les WTA 1000 et WTA 500 qui se déroulent en même temps que ceux du circuit ATP offriront les mêmes gains. Pour les autres tournois de cette catégorie du circuit WTA seulement, il faudra patienter jusqu'en 2033 pour l'égalité totale.

Wimbledon : Alcaraz dévoile le secret de sa victoire, c'est énorme https://t.co/7OwvheM7gh pic.twitter.com/CTffgO8pBY — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Un calendrier qui va beaucoup changer

Le nombre de tournois WTA 1000 va augmenter pour passer à 10. Comme pour les hommes, ces tournois évolueront sur le même modèle que ceux d'Indian Wells et Miami avec une compétition sur deux semaines. Ainsi, en dehors des WTA 1000 déjà présents, Doha et Dubaï auront tous deux ce statut comme Pékin et la dernière ville reste à déterminer. Concernant les WTA 500, ils seront au nombre de 17 : certains tournois resteront donc en place, d'autres débarqueront. Côté français, on pourra se féliciter de voir le tournoi de Strasbourg passer du statut 250 à 500, une répétition générale avant Roland-Garros appréciée des joueuses en général.

Des interdictions un peu étranges

On peut se ravir d'un changement important pour le circuit WTA et d'une stabilité croissante. Cependant, certaines décisions sont un peu étranges puisque sur les WTA 250, les meilleures joueuses ne seront pas autorisées à jouer. En effet, ces tournois seront principalement réservés aux joueuses en dehors du top 30 puisque par exemple, une seule top 10 pourra jouer un tournoi de cette catégorie et les joueuses du top 30 seront invitées à s'inscrire plutôt en WTA 500. En matière de billetterie, pas sûr que l'on arrive à battre des records dans ces tournois si les stars ne sont pas là...