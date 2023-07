Wimbledon : Une finale féminine inédite, mais historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tournoi féminin de l'édition 2023 de Wimbledon a donné lieu à de superbes affiches. Mais celle de la finale n'était pas du tout attendue en début de quinzaine. En effet, comme l'année dernière, la rencontre finale opposera deux joueuses en quête d'un premier titre en Grand Chelem. Sur le Centre Court, Ons Jabeur et Marketa Vondrousova se défieront dans une finale qui promet d'être historique, l'une comme pour l'autre.

Elles n'ont pas du tout connu la même trajectoire dans leur carrière mais Ons Jabeur et Marketa Vondrousova n'en seront pas à leur coup d'essai ce samedi en ce qui concerne les finales de Grand Chelem. Les deux joueuses se connaissent mais c'est bien la Tunisienne qui partira favorite pour un premier titre, elle qui s'était inclinée l'an dernier face à Elena Rybakina à ce même stade.

Jabeur, espoir de tout un continent

A 28 ans, Ons Jabeur a déjà une belle carrière devant elle. Première joueuse arabe à s'imposer sur le circuit WTA au très haut niveau, elle enchaîne les premières pour un continent qui n'a pas connu de grands succès dans l'histoire du tennis. La "Ministre du bonheur", comme on aime la surnommer, est en mission depuis un an puisqu'elle disputera déjà sa troisième finale en Grand Chelem. Cette année, le parcours a été encore plus impressionnant : elle vient de battre quatre gagnantes de Grand Chelem consécutivement, dont Elena Rybakina et Aryna Sabalenka après la perte du premier set. Ce samedi, l'histoire est en marche pour la Tunisie et pour toute l'Afrique.

Wimbledon : Djokovic/Alcaraz, le duel déjà lancé https://t.co/iyxsERzdNg pic.twitter.com/jBtKznrhqi — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Vondrousova, la surprise tchèque

Même si son nom est déjà connu sur le circuit WTA, retrouver Marketa Vondrousova en finale de Wimbledon est une sacrée surprise. La Tchèque, très mal en point en quarts de finale contre Jessica Pegula, a fait parler son jeu de gauchère et son toucher de balle. Elle a d'abord mis fin à la belle histoire d'Elina Svitolina en demi-finale et tentera de faire la même chose en finale. La 42ème mondiale pourra s'appuyer sur sa finale à Roland-Garros en 2019 et aux Jeux olympiques de 2021, elle qui a alterné les gros résultats et les blessures.

Jabeur favorite mais...

Sur le papier, il n'y a a priori pas photo : Ons Jabeur sera favorite. C'était d'ailleurs le cas l'année dernière déjà mais elle n'avait pas pu résister à Elena Rybakina. Mais les confrontations ne sont pas forcément en faveur de la Tunisienne puisque Vondrousova a déjà réussi à battre deux fois Jabeur en 2023. La Tchèque s'était opposée au deuxième tour de l'Open d'Australie notamment. Leurs deux précédentes confrontations, sur gazon, avaient tourné à l'avantage de la numéro 6 mondiale.