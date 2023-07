Wimbledon : Eubanks, Svitolina... Les belles histoires de l'édition 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La troisième levée du Grand Chelem est sur le point de toucher à sa fin. C'est l'occasion de revenir sur les événements passés de la quinzaine notamment les belles histoires autour de plusieurs joueurs qui ont réussi un magnifique parcours. En attendant de savoir si Ons Jabeur parviendra enfin à libérer l'Afrique entière d'un titre en Grand Chelem ou si Novak Djokovic continuera sa marche en avant, retour sur le parcours de Christopher Eubanks et d'Elina Svitolina entre autres.

Chaque Grand Chelem a son lot de surprises et de belles histoires, celles que l'on n'attendait pas en tout cas. Dans le tableau masculin, les demi-finales ont mis en opposition des joueurs attendus et en grande forme, certainement les 4 meilleurs de 2023. Dans le tableau féminin, il y a finalement eu des surprises en fin de tournoi avec la défaite d'Iga Swiatek qui aurait pu perdre sa place de numéro 1.

Eubanks, le tube de l'été ?

L'édition 2023 a vu l'explosion d'un joueur américain de 27 ans : Christopher Eubanks. Issu du circuit universitaire, comme un bon nombre de joueurs du top 100 désormais, l'Américain a traîné de longues années sur le circuit Challenger sans réussir à franchir le pas. En 2023, il a connu un beau parcours d'abord à Miami avant de se réinventer sur gazon. Titré à Majorque juste avant Wimbledon, il a ensuite atteint les quarts de finale en battant Cameron Norrie et Stéfanos Tsitsipas, avant de faire trembler Daniil Medvedev en menant deux sets à un.

Wimbledon : Djokovic se lâche et annonce son triomphe https://t.co/vAvkrVmvrz pic.twitter.com/5GZrQlD53a — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Svitolina, la force d'une guerrière

De retour sur le circuit WTA en avril après sa maternité, Elina Svitolina n'avait quasiment plus de classement. L'Ukrainienne a changé tant bien dans la tête que sur le court : elle est beaucoup plus agressive et est animée par un esprit de combativité incroyable. Le contexte de guerre dans son pays est difficile mais elle joue peut-être le meilleur tennis de sa carrière. En éliminant Iga Swiatek en quarts de finale, elle pouvait rêver d'un grand frisson mais elle n'a pas su mettre en place son jeu face à Marketa Vondrousova lors des demi-finales.

Vondrousova, la surprise tchèque

Le tennis tchèque regorge de talents qui ne font que se renouveler dans le tennis féminin. Malgré sa 42ème place mondiale, Marketa Vondrousova est une joueuse connue pour sa finale à Roland-Garros en 2019 perdue face à Ashleigh Barty. La gauchère tchèque suit la tradition de ses compatriotes et prouve que ce petit pays a la recette secrète pour envoyer des joueuses au sommet. Samedi, elle tentera d'imiter Petra Kvitova, dernière Tchèque titrée.