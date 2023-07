Djokovic, Nadal, Federer… La nouvelle punchline sur le débat du GOAT

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en lice à Wimbledon pour aller s’offrir un 23ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic peut inscrire un peu plus son nom dans l’histoire. Pourtant, le débat du GOAT avec Rafael Nadal et Roger Federer n’est toujours pas unanime. Victoria Azarenka s’est exprimée sur ce sujet qui divise.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Trois légendes qui se sont partagées presque tous les tournois du Grand Chelem pendant près de 20 ans. Le Serbe, qui a gagné Roland-Garros le mois dernier, est devenu le joueur le plus titré. Mais le débat du GOAT n’est pas résolu pour autant. En lice pour gagner un 24ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic pourrait prendre un peu plus le large sur Rafael Nadal, son poursuivant.

Djokovic ne fait pas l’unanimité

Malgré son palmarès et son niveau de jeu toujours aussi bluffant, Novak Djokovic ne parviendra sûrement jamais à faire l’unanimité. Et même retraité, Roger Federer conserve une meilleure cote de popularité. Victoria Azarenka, qui a pu observer cette lutte depuis ses débuts, s’est confiée sur ce débat sans fin.

«Djokovic a été dépeint comme un méchant tellement de fois»