Djokovic va écraser Nadal et Federer, il fait une annonce folle

Grand favori avant cette nouvelle édition de Wimbledon, Novak Djokovic a confirmé son statut sur le gazon londonien et jouera sa place en finale ce vendredi contre Jannik Sinner. Le Serbe vise un 24e titre du Grand Chelem et une huitième couronne en Angleterre, et aux yeux de Mats Wilander, les records ne vont pas s’arrêter pour lui.

Novak Djokovic est en route pour réaliser une saison historique. Victorieux de l’US Open en début d’année, le Serbe a enchaîné à Roland-Garros en remportant son 23e titre du Grand Chelem, devançant ainsi Rafael Nadal avec qui il partageait jusque là le record. Et c’est désormais Roger Federer qui est dans le viseur de Nole , le Suisse totalisant huit titres à Wimbledon, un total que pourrait donc égaler Novak Djokovic ce dimanche s’il parvient dans un premier temps à prendre le dessus sur Jannik Sinner en demi-finale. Pour Mats Wilander, le joueur de 36 ans est tout simplement injouable et va encore exploser les compteurs.

« Je ne vois pas pourquoi Novak Djokovic ne pourrait pas gagner 28, 29 ou 30 tournois du Grand Chelem , a-t-il confié à Eurosport. Il est le favori de Wimbledon, ce qui fait de lui le favori de l’US Open, il est le favori de l’Open d’Australie, parce qu’il l’a gagné dix fois, il est le tenant du titre à Roland‐Garros l’année prochaine. Je ne vois aucun signe qui me dise qu’il ralentit, je vois beaucoup de signes qui me disent qu’il s’améliore . »

