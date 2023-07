Wimbledon : Face à la polémique, la WTA réagit enfin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis de nombreux mois désormais, un climat de tension a éclaté dans le monde du tennis, en particulier dans le vestiaire féminin. En raison de la guerre en Ukraine, les joueurs russes et biélorusses ont même été bannis de Wimbledon l'an dernier, une décision qui ravissait les Ukrainiens. Depuis, les joueuses ukrainiennes ont décidé de ne pas serrer la main à leurs adversaires quand celles-ci sont Russes ou Biélorusses pour éviter que ces images soient utilisées comme propagande. Mais la situation n'est pas comprise par tout le monde, loin de là.

En raison de la surreprésentation des Russes et Biélorusses sur le circuit féminin et le fait qu'il y a plusieurs joueuses ukrainiennes parmi le top 100, la WTA est devenue une institution sous haute tension. Depuis de longs mois, les Ukrainiennes refusent de serrer la main aux Russes et Biélorusses, sans que cela n'entraîne une réaction négative de la part de ces dernières. Mais le public, à Roland-Garros comme à Wimbledon récemment, n'a pas encore compris la situation.

La WTA réagit enfin

Silencieuse depuis un moment, la WTA a enfin trouvé le temps de réagir par rapport à l'absence de poignées de main entre Ukrainiennes et Russes ou Biélorusses. Le match entre Victoria Azarenka et Elina Svitolina a suscité de nombreuses réactions et très vite la polémique a gonflé. Sur les réseaux sociaux, on peut enfin trouver un communiqué de la WTA. « En raison de la guerre répréhensible en cours, la WTA respecte la position des athlètes ukrainiens qui renoncent à la tradition de serrer la main de leurs adversaires (de Russie et de Biélorussie) à la fin d'un match, car il s'agit d'une décision personnelle. Nous avons quelques-uns des meilleurs supporters au monde et nous sommes reconnaissants de leur passion et de leur dévouement, et nous les remercions de leur compréhension et de leur respect pour les athlètes » peut-on lire.

Un dénouement incroyable gâché

C'est bien ce match entre Azarenka et Svitolina qui a relancé les débats. Au bout de l'effort, l'Ukrainienne, femme de Gaël Monfils, s'est imposée au super tie-break face à la Biélorusse, ancienne numéro 1 mondiale et titrée deux fois à l'Open d'Australie. Après un léger regard complice, Azarenka s'est retirée sans poignée de main, comprenant bien la situation. Mais le public de Wimbledon, visiblement pas au courant de la situation, a préféré la siffler lors de sa sortie.

Un débat qui dure et qui devient épuisant