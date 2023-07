Wimbledon : La France décevante, il s'attaque à un cador

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le premier vendredi à Wimbledon, tous les Français ont été éliminés. Dans l'histoire, le Grand Chelem londonien est celui qui réussit le mieux aux Tricolores habituellement mais en ce moment, on ne peut que constater les difficultés du tennis français à évoluer. Entre une génération qui n'arrive pas à se frayer un chemin vers les sommets et une jeunesse qui manque encore d'expérience, les résultats commencent à manquer.

Avec seulement deux Français au troisième tour à Wimbledon dans les deux tableaux, la France a connu un tournoi compliqué. Pourtant tout avait bien commencé lors de la semaine des qualifications puisque 3 hommes avaient réussi à valider leur ticket. Sur les 20 présents à cheval sur les tableaux masculin et féminin, il n'y a bien que Caroline Garcia et Quentin Halys qui ont permis d'espérer un grand frisson. Fabrice Santoro, consultant pour Bein Sports , a lui désigné un autre coupable.

Un maigre bilan

Bien sûr, il était difficile d'imaginer de grandes choses pour les Français en raison du tirage au sort difficile. En dehors de Caroline Garcia, aucun ne fait partie des têtes de série et il fallait battre une tête d'affiche pour espérer continuer. L'exploit n'a pas eu lieu mais on peut tout de même féliciter Quentin Halys, Varvara Gracheva qui a failli battre la numéro 2 mondiale ou encore Alizé Cornet, qui n'était pas si loin d'un exploit avant son entorse au genou contre Elena Rybakina, la tenante du titre.

Gasquet était attendu

Selon Fabrice Santoro, il y a un joueur qui était attendu et qui n'a pas su répondre présent : Richard Gasquet. « Malgré ses 37 ans, je m’attendais à ce que Richard Gasquet fasse quelque chose, sur une filière courte avec un jeu de plus en plus tourné, orienté vers l’avant. Je pensais qu’il battrait Corentin Moutet au premier tour et serait capable de jouer un rôle dans ce tournoi, à gagner deux, trois matchs. On parle quand même d’un garçon qui a été deux fois demi‐finaliste » a-t-il déclaré. Il faut quand même rappeler que physiquement, c'est de plus en plus dur pour Gasquet, qui n'a plus disputé une seconde semaine de Grand Chelem depuis Wimbledon en 2016.

La jeune génération a besoin de temps

Si les résultats des Français sont dans l'ensemble logiques, on pouvait espérer au moins une deuxième semaine. Diminuée par son épaule douloureuse, Caroline Garcia n'en était pas loin. Il faudra peut-être attendre la progression de la jeune génération portée par Arthur Fils et Luca Van Assche, tout en rappelant qu'à Wimbledon Harold Mayot a fait un joli parcours, même s'il a fini avec luxation à l'épaule.