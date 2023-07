Federer, Nadal, Djokovic... Quiz sur l’histoire de Wimbledon

Florian Barré

Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner, Daniil Medvedev… Nombreux sont les joueurs à vouloir remporter le tournoi de Wimbledon pour la première fois. Mais difficile d’aller chercher le troisième Grand Chelem de l’année quand Novak Djokovic est de la partie, lui qui a remporté les quatre dernières éditions. Pour fêter le départ du plus grand tournoi sur gazon au monde, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur l’un des évènements sportifs les plus appréciés de Grande-Bretagne.

Cette saison, Novak Djokovic est le grand favori chez les hommes quand Iga Swiatek l’est chez les femmes. Depuis ce lundi 3 juillet, Wimbledon a démarré. Freiné par les pluies diluviennes qui s’abattent sur Londres, le tournoi a pris du retard. Pas de quoi stopper dans leur élan le Serbe et la Polonaise qui se sont aisément qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Les vainqueurs de Roland Garros veulent poursuivre sur leur lancée, notamment Nole qui a un défi absolument fou : remporter les quatre Grands Chelem sur une seule et même saison. Il serait le premier à réaliser cet exploit s’il parvenait à gagner Wimbledon et l’US Open en fin de saison.



Les Bleus en nombre en Angleterre

Au total, 20 Français (16 hommes, 4 femmes) sont présents sur les courts engazonnés de Wimbledon avec Alizé Cornet, Caroline Garcia, Diane Parry et Varvara Gracheva chez les dames, ainsi que Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Harold Mayot, Quentin Halys, Grégoire Barrere, Alexandre Muller, Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, Adrian Mannarino ou encore Arthur Fils chez les hommes. Luca Van Assche, Constant Lestienne, Jérémy Chardy, Laurent Lokoli, Richard Gasquet et Enzo Couacaud sont quant à eux déjà éliminés.