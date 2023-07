Wimbledon : Djokovic pète un plomb, il s’explique

Baptiste Berkowicz

En lice pour un huitième sacre à Wimbledon, synonyme de record en compagnie de Roger Federer, Novak Djokovic aborde le Grand Chelem londonien plein de confiance. Le Serbe fait partie des joueurs susceptibles d'exprimer ses colères sur un court de tennis. L'actuel numéro 2 mondial a évoqué les situations où il devait « faire face à ses démons ».

Wimbledon et Novak Djokovic, l'idylle continue. Auréolé à sept reprises du Grand Chelem sur gazon, le Serbe a l'occasion d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. L'actuel numéro 2 mondial s'est exprimé avant que le tournoi ne débute, comme le rapporte Tennis365 .

Wimbledon : Djokovic fait une énorme annonce, Nadal n’est pas prêt https://t.co/0ClkAkI6wB pic.twitter.com/sai8in3VAT — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Vous devez faire face à vos démons »

Lors d'un évènement à la Asics House pour échanger avec les médias, Novak Djokovic est revenu sur ses énervements sur le court : « Lorsque je crie sur les membres de mon équipe pendant un match, c’est parce que je ne gère pas bien la situation et que le monstre qui vient derrière vous devient de plus en plus grand. Vous devez faire face à votre adversaire, au public et à bien d’autres choses, donc vous devez faire face à vos démons. Il n’est pas possible de rester dans le présent tout le temps. Notre esprit vagabonde vers des expériences passées et nous emmène dans des directions différentes, il faut donc faire face à cela. Sur un court de tennis, c’est encore plus intense. Et si quelqu’un vous dit de ne pas penser à quelque chose de négatif, vous y penserez inévitablement ».

Wimbledon 2023, une quinzaine pour l'Histoire

Récent vainqueur de son 23ème titre en Grand Chelem, Novak Djokovic n'entend pas s'arrêter là. Le Serbe a l'occasion de soulever un huitième Wimbledon en cas de succès cette année. Il rejoindrait alors Roger Federer, seul détenteur du record jusqu'à présent. En pleine confiance, et après un premier tour maitrisé face à l'Argentin Cachin, Novak Djokovic semble destiné au titre final. Néanmoins, l'actuel numéro 2 mondial devra se méfier de ses opposants notamment Carlos Alcaraz, particulièrement déterminé à réaliser un grand tournoi.