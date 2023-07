Wimbledon : Snobé par Federer, il se lâche

Alexis Brunet

Cette année, Roger Federer a fait son retour à Wimbledon. Malheureusement pour tous les amateurs de tennis, c'est en tant que retraité qu'il est revenu là où il a gagné à huit reprises. Le Suisse a assisté à deux matches, mais il n'est pas venu voir Carlos Alcaraz, ce qui a rendu jaloux l'Espagnol, qui rêve de parler avec le Maestro.

L'année 2022 en tennis a été marquée par la retraite de Roger Federer. Le Suisse a décidé de dire stop après avoir récolté 20 titres du Grand Chelem. Depuis, partout où il passe, il reçoit des hommages appuyés. C'était notamment le cas lundi 3 juillet, lorsqu'il a été applaudi à l'unanimité par le public du Centre Court de Wimbledon.

Federer a assisté à deux matches

Roger Federer faisait son retour à Londres, là où il a marqué l'histoire. Le natif de Bâle a remporté à huit reprises Wimbledon, la dernière fois c'était en 2017. Après avoir donc reçu un hommage à la hauteur de la marque qu'il a laissé, le Suisse a assisté au match de la tenante du titre, Elena Rybakina, puis à celui de son ancien rival, Andy Murray.

Tennis : Incroyable, Federer lâché par un proche face à Djokovic https://t.co/ZylnGeyKca pic.twitter.com/tz3Cpxba3A — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Carlos Alcaraz est jaloux