Wimbledon : Une folle déclaration lâchée sur Djokovic

Wimbledon a officiellement commencé le lundi 3 juillet. Le favori Novak Djokovic n'a pas tremblé en l'emportant trois sets à zéro face à Pedro Cachin, pour son entrée dans la compétition. Il sera très difficile pour les autres joueurs d'empêcher le Serbe d'être titré le 16 juillet. Pour Mark Philippoussis, le Djoker n'a tout bonnement pas de point faible.

Le début du mois de juillet marque le retour de Wimbledon. Comme chaque année, les meilleurs joueurs du monde se donnent rendez-vous pendant une quinzaine de jours sur le gazon londonien. Novak Djokovic fait bien sûr partie de la fête, lui qui est annoncé comme le futur gagnant du tournoi. Alors qu'il est en pleine forme, personne ne semble pouvoir stopper le Serbe.

« Il n’y a nulle part où l’attaquer »

Bien plus à l'aise sur herbe que la plupart des autres joueurs, Novak Djokovic part avec une longueur d'avance. Il n'avait pas besoin de cela, car selon Mark Philippoussis, ancien numéro 8 mondial, le Serbe n'a pas de point faible, comme il l'a expliqué à Tennis Majors . « Djokovic n’est pas seulement dominant ici (à Wimbledon) ! Je pense partout, non ? Il n’a absolument aucun défaut. Son service s’est amélioré, sur l’herbe c’est encore plus dangereux à cause de son placement et de la façon dont il glisse. Au retour, il est un mur de briques même contre les premiers services, et au deuxième service, l’adversaire ressent beaucoup de pression. Il se déplace incroyablement bien, le meilleur « mover » du Tour sur l’herbe, toujours bien équilibré. Il est techniquement solide même lorsqu’il vient au filet. Comme je l’ai dit, il n’y a nulle part où l’attaquer. »

Carlos Alcaraz est très motivé

Pour tenter de faire tomber Djokovic, il va donc falloir s'armer de courage. La pugnacité de Carlos Alcaraz pourrait être une solution. L'Espagnol n'est pas le plus à l'aise sur herbe, mais il progresse, en atteste son titre lors du tournoi du Queen's il y a quelques jours. De plus, il voudra prendre sa revanche, après la victoire du Djoker face à lui, en demi-finale à Roland-Garros cette année.