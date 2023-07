Wimbledon : Djokovic se lâche et annonce son triomphe

Baptiste Berkowicz

En quête d'un 24ème Grand Chelem mais aussi d'un huitième Wimbledon, Novak Djokovic se rapproche de plus en plus du graal. Le Serbe, qui passe les tours sans encombre malgré un set de perdu face à Rublev mardi, est en passe d'écrire une nouvelle page d'Histoire du tennis. L'actuel numéro 2 mondial ne s'est pas privé pour assumer clairement son statut de favori.

Novak Djokovic a de nouveau rendez-vous avec l'Histoire de son sport lors de ce Wimbledon. Après avoir remporté son troisième Roland-Garros mais surtout son 23ème titre en Grand Chelem, le 11 juin dernier, le Serbe a l'occasion d'écrire une nouvelle page historique en remportant le tournoi londonien.

Wimbledon : Martyrisé par Djokovic pendant sa carrière, il raconte ! https://t.co/q1Pyd1jQYC pic.twitter.com/1wUEIS09aa — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

« Bien-sûr que je me considère comme le favori »

Tout juste sorti victorieux de son quart de finale face à Andrey Rublev, Novak Djokovic a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'après match. Lorsque le sujet sur son statut de favori à la victoire finale a été abordé, le Serbe a répondu sans langue de bois : « Je ne veux pas paraître arrogant, mais bien sûr que je me considère comme le favori. À en juger par les résultats que j’ai obtenus au cours de ma carrière ici, les quatre précédentes éditions de Wimbledon que j’ai remportées et les autres demi‐finales que j’ai atteintes, je me considère comme le favori, oui ». Le message a le mérite d'être clair. Qui pourra contredire le Serbe ?

Deux marches restantes avant de marquer l'Histoire

Le prochain obstacle qui s'offre au Serbe à Wimbledon se nomme Jannik Sinner. L'italien de 20 ans avait posé des problèmes lors d’un quart de finale marquant en 2022. L'actuel numéro 2 mondial s’était alors imposé en cinq sets après avoir été mené deux manches à rien. En cas de succès final à Wimbledon, Novak Djokovic rejoindra Roger Federer au nombre de Grands Chelems londoniens remportés avec huit trophées.