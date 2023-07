Wimbledon : Alcaraz/Rune, le quart qui sent la poudre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vous l'avez forcément vu dans le tableau si vous suivez Wimbledon, l'affiche des quarts de finale opposera Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, au Danois Holger Rune, autre pépite de la même génération pour leur premier vrai duel. Leur premier affrontement, à Bercy l'an dernier, avait tourné court après l'abandon de l'Espagnol et à 20 ans tous les deux, ils disputent le quart de finale de Wimbledon le plus jeune de l'ère Open. Autant de raisons qui font de ce match un immanquable dans une rivalité qui pourrait prendre date.

Si c'est bien Carlos Alcaraz qui a pris largement l'avantage en réussissant déjà à accrocher son nom au palmarès de l'US Open et en atteignant la place de numéro 1 mondial, Holger Rune est un personnage tellement important pour le tennis. Le diable danois, auteur d'un parcours incroyable puisqu'il a dû sauver une balle de match au troisième tour, a toutes les cartes en main pour faire plier son rival.

« Je suis très excité par ce match »

Vainqueur sans trembler de Matteo Berrettini en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz a donc rejoint Holger Rune qui s'est débarrassé d'un Grigor Dimitrov trop souvent maladroit. Les deux hommes disputeront leur premier duel en Grand Chelem, eux qui poursuivent à merveille leur progression vers les sommets puisqu'ils connaissent un grand succès sur gazon cette année. « Je suis très excité par ce match. On a partagé beaucoup de bons moments. On joue ensemble depuis que l'on a 12 ans, on se connaît très bien. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, sur un tournoi à Majorque. Ce devait être le Tennis Europe des moins de 12 ans. C'est le premier souvenir que j'ai de lui » a commenté l'Espagnol.

Le chouchou contre la tête brûlée

Apprécié partout où il passe avec son jeu spectaculaire, Carlos Alcaraz n'a pas manqué de ravir le public anglais cette année. En face de lui, il trouvera un joueur bien différent de lui en termes de tempérament : souvent à la limite, Holger Rune n'a pas peur des sifflets contre lui et s'en sert presque comme une force. On voit mal comment on pourrait échapper à de bien nombreux duels dans le futur entre les deux, en particulier en finale de Grand Chelem.

Coup droit dévastateur contre revers

La marque de fabrique de Carlos Alcaraz vient d'un gros coup droit suivi d'une amortie bien sentie. L'Espagnol, lui, craint le revers de Holger Rune, lui qui a répondu en conférence de presse qu'il aimerait bien avoir ce coup du Danois. On ne peut qu'espérer que les deux hommes livrent un immense combat qui restera dans les mémoires avant que le vainqueur soit peut-être opposé à Novak Djokovic en finale dimanche prochain.