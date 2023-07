Wimbledon : Traumatisé par Djokovic, Alcaraz veut sa revanche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une terrible défaillance lors des demi-finales de Roland-Garros face à Novak Djokovic il y a un mois, Carlos Alcaraz a vécu un moment difficile sur le court. Incapable de défendre ses chances, il avait dû finir par laisse le Serbe remporter le titre. Pourtant, le jeune Espagnol semble prêt à disputer un nouveau duel contre son bourreau de Roland-Garros dans le temple du tennis.

Excellent depuis le début de la quinzaine, Carlos Alcaraz gagne petit à petit de l'expérience sur une surface qu'il ne maîtrisait pas beaucoup auparavant. Titré au Queen's il y a deux semaines, l'Espagnol ne veut pas s'arrêter là. Au troisième tour, il a déjà disputé un énorme combat de 4 heures face au Chilien Jarry et son huitième de finale face à Matteo Berrettini promet beaucoup, l'Italien n'ayant toujours pas été breaké dans ce tournoi.

Une atmosphère difficile à apprivoiser

S'il est actuellement le numéro 1 mondial et qu'il a déjà un titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz n'a que 20 ans et a encore beaucoup d'expérience à gagner, en particulier sur gazon. Son match du troisième tour a été très difficile et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant. « Je suis vraiment heureux mais épuisé en même temps. Je suis très heureux d'avoir réussi à remporter ce match difficile. Ce match m'a donné beaucoup de confiance. Chaque match que je gagne sur le Centre Court m'aide à être plus à l'aise, à me familiariser avec l'atmosphère. L'an passé, ça a été très difficile pour moi de jouer ce premier match sur le court » a-t-il déclaré.

Wimbledon : Djokovic peut trembler, Alcaraz lui donne rendez-vous https://t.co/qEc5Vb0ooU pic.twitter.com/Z3OcZcFKYP — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

« Mon rêve est d'arriver en finale »

Depuis sa terrible défaite contre Novak Djokovic à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a su largement relever la tête. Mais le plus gros défi l'attend avant de retrouver le Serbe en finale, un objectif qui le fait rêver. « Il n'y a pas que les fans de tennis, tous les fans de sport veulent cette finale. Et moi aussi honnêtement. J'ai encore trois tours devant moi pour y parvenir. Mais évidemment, mon rêve est d'arriver jusqu'en finale ici. Et si c'est contre Novak, c'est encore mieux » poursuit-il.

Alcaraz surpris avant la finale ?

Opposé à Matteo Berrettini en huitièmes de finale ce lundi, Carlos Alcaraz devrait connaître de grandes difficultés. L'Italien, spécialiste du gazon comme on en voit rarement, n'a toujours pas été breaké du tournoi et a des souvenirs mémorables à Wimbledon. Finaliste en 2021 face à Novak Djokovic, il a connu des périodes difficiles comme lors de ces derniers mois avant sa renaissance sur des courts qu'il connaît maintenant parfaitement.