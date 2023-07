Wimbledon : Alcaraz déjà adopté par le public, il va le faire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son explosion au plus haut niveau début 2022, Carlos Alcaraz ne laisse personne indifférent. Partout où il passe, il parvient à enchanter le public grâce à son style de jeu bien spectaculaire. Capable de réaliser n'importe quel coup de tennis, sa personnalité est en plus très bénéfique pour le tennis. Cette année à Wimbledon, il tentera de réaliser quelque chose d'incroyable : empêcher Novak Djokovic de remporter un nouveau titre.

Déjà titré en Grand Chelem et numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a coché beaucoup de cases alors qu'il n'était pas encore âgé de 20 ans. Le jeune Espagnol est la grosse pépite du tennis mondial et il semblait être parti pour prendre la relève du Big 3 avec succès. Malgré tout, son manque d'expérience lui a déjà coûté cher, à l'image de sa demi-finale face à Novak Djokovic à Roland-Garros il y a un mois, où il avait eu des crampes à cause du stress.

Alcaraz comparé à Federer

Ancien grand champion suédois, Mats Wilander donne très souvent son avis puisqu'il est consultant pour la télévision. Amoureux du jeu de l'Espagnol, il s'est livré à une incroyable comparaison. « Il est déjà si facile à aimer quand il n’a pas de raquette avec lui. Puis quand vous lui mettez une raquette dans la main, il commence à bouger et vous entendez la foule. Je n’ai jamais vu un joueur de tennis qui suscite autant de réactions de la part du public pendant un point que Carlos Alcaraz. Bien sûr, Roger Federer faisait parfois des tweeners exceptionnels ou d’autres choses, mais Alcaraz est tellement engagé » confie Wilander.

Un niveau de jeu presque jamais vu

Depuis son arrivée sur le circuit, Carlos Alcaraz a déjà gagné de grands matches. Surtout, son style de jeu qui en met plein les yeux est complet et il n'y a pas beaucoup de failles. Pour Mats Wilander, le jeune Espagnol a toutes les qualités pour gagner partout et tout le temps. « Il joue tellement de points incroyables que vous ne voyez pas d’autres joueurs jouer comme lui. Il est capable de défendre et de frapper la balle plus fort que n’importe qui d’autre. Il joue intelligemment, il sourit pendant les matches. Je l’adore, il est tellement important pour notre sport » s'enflamme le Suédois.

Alcaraz à la poursuite de Djokovic

Premier sur la liste des favoris derrière Novak Djokovic, Carlos Alcaraz devra se sortir d'une belle impasse pour réussir à empêcher le Serbe de gagner. Pour beaucoup, l'Espagnol est le seul à pouvoir faire tomber celui qui est désormais le recordman de titres en Grand Chelem. Pour rappel, Djokovic possède des statistiques incroyables sur gazon, à tel point qu'il n'y a qu'un seul joueur présent dans le tableau cette année qui a déjà réussi à le battre sur cette surface : Andy Murray. C'est dire si le défi qui attend l'Espagnol est immense...