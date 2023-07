Wimbledon : Alcaraz en danger physique ? Il rassure !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il débutera son tournoi ce mardi face au Français Jérémy Chardy, dans ce qui devrait être le tout dernier match de sa carrière, Carlos Alcaraz est toujours sujet aux interrogations. L'Espagnol, victime d'une grosse défaillance en demi-finales à Roland-Garros il y a un mois face à Novak Djokovic, a légèrement perdu son statut de machine physique. Parfois inquiétant, son point faible est de plus en plus visible.

Pour tout suiveur, Carlos Alcaraz n'a échappé à personne. Le jeune Espagnol, numéro 1 mondial, a explosé l'année dernière au plus haut niveau de manière presque inédite. Pour autant, sa dépense d'énergie est telle que sa condition physique interroge, lui qui est souvent victime de blessures. Titré au Queen's pour ses grands débuts sur gazon en 2023, Alcaraz a semblé un peu touché à la cuisse.

Une inquiétude logique

Déjà victime de plusieurs blessures depuis un an, Carlos Alcaraz était par exemple absent de l'Open d'Australie en début d'année. A Roland-Garros, il a affiché une nouvelle grande faiblesse en subissant des crampes au bout de deux heures seulement face à Djokovic. Forcément, son corps est très surveillé et c'est pourquoi il a suscité une certaine inquiétude ces derniers temps, lui qui sort d'une semaine difficile au Queen's, terminée par une gêne physique à la cuisse.

Une prudence certaine

Opposé en finale à Alex de Minaur au Queen's, Carlos Alcaraz a fait appel au kiné pour sa cuisse droite. Quelques jours plus tard, il a annulé sa participation à l'exhibition de Hurlingham mais il l'a certainement fait par précaution comme il l'a expliqué. « Non, non, je me sens très bien. Je travaille cette semaine pour essayer de ne pas ressentir la même douleur qu’en finale du Queen’s. Pour l’instant, je me sens très bien physiquement. Je me sens prêt à commencer Wimbledon » a tenu à préciser l'Espagnol avant le tournoi.

Un immense défi

Même s'il a réussi à récupérer la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic avant le tournoi, Carlos Alcaraz doit laisser le fauteuil de grand favori au Serbe pour Wimbledon. Avec son manque d'expérience sur la surface, il devra disputer de grands combats s'il veut aller au bout cette année. Il faut tout de même rappeler que l'homme aux 23 Grands Chelems est invaincu à Wimbledon depuis 2017...