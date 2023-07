Wimbledon : Djokovic peut trembler, il annonce son bourreau

Alexis Brunet

Pour l'édition 2023 de Wimbledon, Novak Djokovic est le grandissime favori. Pas grand monde peut bousculer le Serbe sur gazon. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a une petite chance de créer l'exploit. En tout cas pour Mats Wilander, l'Espagnol est tout bonnement incroyable, il n'y en a pas deux comme lui.

Qui empêchera Novak Djokovic de décrocher un huitième sacre à Wimbledon ? Il faut bien se poser la question, car le Serbe paraît tout bonnement injouable. En juin il s'est offert Roland-Garros, et sur sa lancée, il pourrait en faire de même à Londres. Tout plaide pour le Djoker. Il a gagné les quatre dernières éditions du tournoi. De plus, s'il s'impose cette année, il rejoindrait Roger Federer au palmarès des joueurs les plus titrés à Wimbledon. De quoi motiver encore davantage le natif de Belgrade, s'il le fallait.

Alcaraz sera-t-il de taille ?

À Londres, Novak Djokovic n'a pas le statut de numéro 1 mondial. Cette place est occupée par Carlos Alcaraz. Sur le papier, l'Espagnol devrait donc tenir tête au Serbe, mais dans la réalité, cela n'est pas aussi simple. Le Murcien n'est pas un spécialiste du gazon, au contraire du Djoker. Cela pourrait lui porter préjudice, même s'il se débrouille de mieux en mieux sur cette surface.

Wimbledon : Djokovic pète un plomb, il s’explique https://t.co/xuqEMhvesC pic.twitter.com/nP1ZAv6jf3 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Wilander est totalement fan d'Alcaraz