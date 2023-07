Wimbledon : Humilié par Djokovic, il fait une annonce choc

Alexis Brunet

Lors du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic était venu à bout de Carlos Alcaraz en demi-finale. L'Espagnol qui a parfaitement géré son entrée en lice à Wimbledon avait été gêné par des crampes à Paris. Mais aujourd'hui il est mieux préparé, et s'il croise à nouveau le Djoker, cela ne sera pas du tout pareil.

Novak Djokovic s'est imposé en finale de Roland-Garros le 11 juin dernier. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, le Djoker l'avait emporté en trois sets face à Casper Rude. Mais lors du tour précédent, le sort du match aurait pu être totalement différent. Sans une blessure lors du début de la troisième manche, Carlos Alcaraz aurait été en mesure d'embêter sérieusement le Serbe.

Alcaraz prévient Djokovic

Pris de crampes à cause de la tension du match, Alcaraz avait décidé de ne pas abandonner et d'aller au bout de la rencontre. Novak Djokovic n'avait pas eu de mal alors face à l'Espagnol qui ne pouvait pas se donner à fond. Après son entrée en lice réussie face à Jérémy Chardy, ce mardi 4 juillet, le jeune Murcien est revenu sur la dernière demi-finale à Paris, et il a prévenu le Djoker, d'après des propos rapportés par l'Équipe . « Comme je l'ai déjà dit, la raison principale pour laquelle j'ai eu des crampes était la tension que j'avais ressentie face à Novak en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Je suis sûr que l'expérience joue un rôle important et que j'ai beaucoup appris de ce match pour la prochaine fois que j'affronterai Novak. Je gérerai mieux la pression que je ne l'ai fait. »

Tennis : Incroyable, Federer lâché par un proche face à Djokovic https://t.co/ZylnGeyKca pic.twitter.com/tz3Cpxba3A — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Alcaraz sérieux challenger à Djokovic

Bien qu'il ne soit pas un favori de l'herbe, Carlos Alcaraz a des arguments à faire valoir face à Djokovic. C'est l'Espagnol qui est numéro 1 mondial à l'ATP. De plus, il a gagné en expérience sur gazon, avec son titre acquis lors du tournoi du Queen's, peu avant Wimbledon. Mais le Serbe reste tout de même le grandissime favori à Londres, il est un vrai spécialiste de la surface.