Wimbledon : Djokovic au sommet, il lâche une punchline surréaliste

Baptiste Berkowicz

Fraîchement victorieux de son premier tour à Wimbledon, Novak Djokovic est rentré sans encombres dans le Grand Chelem londonien. Opposé à l'Argentin Pablo Cachin, l'actuel numéro 2 mondial s'en est sorti en trois sets et n'a pas laissé insensible son adversaire. Ce dernier n'a pas caché son admiration envers le Serbe et tout le respect qu'il lui porte.

Wimbledon et Novak Djokovic, l'aventure 2023 est lancée. Lundi, le Serbe a disposé en trois sets de Pablo Cachin (6-3,6-3,7-6) et démarre parfaitement sa quinzaine. Son adversaire a dressé des louanges à l'actuel numéro 2 mondial.

Wimbledon : Djokovic imbattable ? Pas du tout pour ce crack https://t.co/FvhdtrVRgT pic.twitter.com/WDRsMoc8OS — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Je lui aurais bien demandé un polo dédicacé »

Dans des propos relayés par Clay Tennis , Pablo Cachin, battu au premier tour par Novak Djokovic, est revenu sur son affrontement avec le Serbe de manière étonnante : « Je ne voulais pas trop insister, mais pour ma part, je lui aurais bien demandé un polo dédicacé, je lui aurais dit tout ce qu’il nous a appris. Il a élevé le niveau de tout le monde. Il est le meilleur de l’histoire, les chiffres ne mentent pas. C’est formidable pour notre sport d’avoir quelqu’un qui peut rivaliser avec Messi et tous ces gens. Je ne lui ai pas dit non plus, mais j’ai travaillé dur pour avoir une telle opportunité. Il vient, concourt et gagne, mais il ne se rend pas compte à quel point cela nous change tous. Il est trop influent ».

Djokovic en route vers un huitième sacre ?

Les premiers tours en Grand Chelem ne sont jamais évidents pour les plus grands favoris. Les premières sensations, notamment sur une surface aussi exigeante que le gazon, sont primordiales pour la suite du tournoi. Novak Djokovic a donc fait le job face à l'Argentin Pablo Cachin et n'a pas perdu d'énergie inutilement. Idéal pour aborder au mieux la quinzaine qui l'attend. En cas de nouvelle victoire finale à Wimbledon, le Serbe rejoindrait Roger Federer au nombre de quinzaines britanniques victorieuses. Le Suisse est l'actuel recordman.