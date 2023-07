Wimbledon : Elle annonce du lourd pour Djokovic, Nadal va sombrer

Alexis Brunet

Wimbledon va débuter officiellement le 3 juillet. Novak Djokovic est le grand favori de cette édition 2023. Le Serbe paraît seul au monde sur gazon et on se demande bien qui pourrait l'arrêter. Pour Barbara Schett c'est simple, aucun joueur ne peut arrêter le Djoker à Londres, et il va donc remporter son 24ème Grand Chelem.

Novak Djokovic est dans une forme épatante à 36 ans. Épargné par les blessures, le Serbe n'en finit plus de gagner et d'empiler les records. Lors du dernier Roland-Garros, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 majeurs. Il dépasse donc Rafael Nadal, toujours bloqué à 22 depuis sa blessure.

Djokovic favori à Wimbledon

S'il n'était pas blessé lors de Roland-Garros, Rafael Nadal aurait pu concurrencer Novak Djokovic. Mais à Wimbledon, on ne voit pas qui pourrait se mettre en travers de la route du Serbe. Au fur et à mesure des années, il est devenu un spécialiste du gazon. Le Djoker a déjà remporté sept fois le tournoi londonien, et la huitième fois pourrait arriver cet été.

« Je pense qu’il est plus fort que jamais »