Tennis : C'est fini pour Nadal, Djokovic jubile

Baptiste Berkowicz

Alors que Rafael Nadal ne devrait effectuer son retour qu'à la fin de l'année, Novak Djokovic a l'occasion de creuser l'écart avec Wimbledon qui se profile. Respectivement à 22 et 23 titres du Grand Chelem à leur palmarès, l'Espagnol et le Serbe pourraient ne plus voir leur position s'inverser. Selon Mats Wilander, en cas de victoire finale à Wimbledon, il semble impossible que Rafael Nadal ne rattrape Novak Djokovic.

Le corps de Rafael Nadal commence à montrer des signes d'épuisement de plus en plus fréquemment ces dernières années. En face, son rival serbe parvient à enchainer de manière spectaculaire les tournois. Une régularité qui pourrait bien permettre à Novak Djokovic de laisser définitivement l'Espagnol derrière lui au nombre de Grands Chelems remportés.

Nadal, définitivement dans le rétro ?

Mats Wilander, ancien numéro 1 mondial, a déclaré au micro d' Eurosport , qu'un tournant était proche d'être définitif dans quelques jours à Wimbledon : « S’il gagne, il ne sera plus qu’à un Grand Chelem (l’US Open) de faire le Grand Chelem calendaire. Et s’il gagne, on peut penser qu’il sera suffisamment éloigné de Rafael Nadal pour que ce dernier puisse menacer son record ». Pas sur que Rafael Nadal apprécie ce message. Quand on connait le caractère de l'actuel 136ème mondial, on peut imaginer cette déclaration comme source de motivation.

Djokovic prêt à tout rafler