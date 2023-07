Tennis : Nadal se prépare à un retour fracassant, il prévient

Baptiste Berkowicz

Alors que son retour sur les terrains est prévu pour la fin d'année, Rafael Nadal n'entend pas faire figuration. Absent à Roland-Garros pour la première fois depuis 2004, l'Espagnol a vu Novak Djokovic lui passer devant au nombre de Grands Chelems remportés. Selon Juan Monaco, ancien joueur argentin, si Nadal revient ce n'est surement "pas pour atteindre des quarts de finale".

Rafael Nadal voit son corps le laisser de moins en moins tranquille ces derniers mois. Un obstacle de plus pour perdurer sa légendaire carrière mais l'Espagnol ne souhaite sûrement pas poser sa raquette et partir à la retraite. L'absence de Rafael Nadal à Roland-Garros, une première depuis 2004, a permis à Novak Djokovic de remporter un troisième sacre à Paris mais surtout un 23ème titre en Grand Chelem et dépasser l'Espagnol.

« Ce n'est pas pour voir ce qu'il se passe »

Dans un entretien pour Tennis365 , Juan Monaco, ancien tennisman argentin, s’est exprimé au sujet de la situation de son ami. Pour lui, Nadal ne reviendra à la compétition que s’il se sent capable de gagner encore des beaux trophées : « Rafa va se fixer des limites. Je le connais bien et je pense que s’il se prépare à revenir, il se prépare à gagner, il ne se prépare pas à atteindre les quarts de finale. Il a un niveau très élevé. Je pense qu’il n’a pas joué Roland-Garros [cette année] parce qu’il a vu à l’entraînement qu’il n’était pas prêt à gagner Roland Garros, même s’il aurait pu le jouer. S’il se prépare à revenir, il revient pour gagner, pas pour voir ce qui se passe ».

Djokovic dans le viseur ?

La rivalité entre Rafael Nadal et Novak Djokovic dure depuis plus de quinze ans. Roland-Garros a signé un tournant dans celle-ci car le Serbe a dépassé pour la première fois de sa carrière l'Espagnol au total de Grands Chelems remportés avec 23 contre 22. Bien que le vainqueur à quatorze reprises du tournoi porte d'Auteuil reste ambitieux pour son retour à la compétition, l'actuel numéro 2 mondial pourrait creuser l'écart avec Wimbledon dans quelques jours. Une victoire, synonyme de 24ème titre, repousserait encore un peu plus Rafael Nadal.