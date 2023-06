Tennis : Avant Wimbledon, Djokovic reçoit un lourd message

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur le toit du monde depuis qu'il a gagné son 23ème titre en Grand Chelem à Roland-Garros, Novak Djokovic fait énormément parler de lui. Si les hommages et les prises de parole en sa faveur se multiplient, il y a aussi quelques mauvaises langues concernant sa manière d'agir. Frederik Nielsen, ancien joueur danois ayant remporté Wimbledon en double, a comparé son illustre compatriote Holger Rune au plus grand joueur de tous les temps.

Habitué à subir mentalement la pression d'une popularité loin d'être aussi extraordinaire que celles de ses rivaux, Novak Djokovic fait souvent des passages devant la presse sans dire tout ce qu'il pense. Et pour certains, cela dérange puisque Frederik Nielsen a récemment été interrogé par un média danois concernant le Serbe.

Holger Rune, figure rafraichissante

Grâce à Holger Rune, le Danemark a un grand talent dans le monde du tennis et sa personnalité fait beaucoup de bien au sport. En effet, le jeune numéro 6 mondial n'a pas la langue dans sa poche et aime bien dire ce qu'il pense. « Je pense que Holger est vraiment bon dans les médias, également en ce qui concerne la façon dont il se présente sur les réseaux sociaux. Il est honnête et il est toujours fidèle à ce qu’il est. Il trouve des réponses bonnes et amusantes, et je pense en fait qu’il est aussi bon à la télévision. C’est exactement ce que je trouve ennuyeux chez Novak Djokovic » analyse Nielsen.

Djokovic sur la retenue ?

On sait que Novak Djokovic a un tempérament de feu également mais il s'est largement calmé devant la presse. Pour certains, c'est un côté qui dérange un peu même s'il choisit peut-être de préserver un certain risque. « J’aime vraiment Novak sur de nombreux points, mais cela m’ennuie qu’il ne se défende pas. Il essaie de montrer à lui‐même et au monde qu’il est une personne différente de ce qu’il est vraiment. Et je ne pense pas qu’il ait besoin de ça » poursuit l'ancien 17ème mondial en double.

En route vers tous les records

Une chose est sûre, on ne peut pas dire que la manière de gérer ses prises de parole devant la presse ait un impact sur ses qualités tennistiques. Depuis des années, Djokovic triomphe presque toujours en Grand Chelem, lui qui n'a qu'un seul objectif en tête. S'il parvient à remporter Wimbledon dans deux semaines, il creuserait un peu plus l'écart entre lui et le reste du monde...