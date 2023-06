Wimbledon : Il se fait détruire par Djokovic, ce n’est pas fini

Alexis Brunet

Lors du prochain Wimbledon, Novak Djokovic est favori. Le Serbe a de grandes chances de remporter un huitième titre, à moins qu'un autre joueur sorte du lot. Cela pourrait être Carlos Alcaraz, qui se débrouille de mieux en mieux sur herbe. Mais pour Simone Tartarini, cela ne sera pas suffisant pour battre le Djoker à Londres.

Roger Federer est le roi de Wimbledon. Le Suisse s'est imposé huit fois à Londres, ce qui fait de lui le joueur le plus titré du tournoi. Mais il pourrait être rapidement rejoint par Novak Djokovic. Avec sept titres, le Serbe se trouve juste en dessous du Maestro , mais il est le favori pour l'édition 2023 du tournoi londonien. Il pourrait donc s'imposer pour la huitième fois, mais aussi cela serait la cinquième fois d'affilée.

Carlos Alcaraz en challenger numéro 1

Djokovic arrive sûr de sa force à Londres. Il sort tout juste d'une victoire à Roland-Garros qui a fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Ils sont peu nombreux à pouvoir rivaliser avec le Serbe sur gazon. Carlos Alcaraz qui est plus spécialiste de la terre battue monte toutefois en puissance sur herbe. Mais selon Simone Tartarini, coach de Lorenzo Musetti, cela ne sera pas suffisant pour vaincre le Djoker à Wimbledon, comme il l'a expliqué à OA Sport . « Carlos Alcaraz est un martien, il a une capacité d’adaptation incroyable. Ce n’est certainement pas un « herbivore », mais plus il joue, plus il s’améliore. Je ne pense pas qu’il puisse battre Djokovic s’ils se rencontrent en finale à Wimbledon. Mais nous verrons… »

Tennis : Djokovic, GOAT du gazon, Federer aux oubliettes ? https://t.co/Z8BtYRMdyi pic.twitter.com/JY13gS2GGU — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Djokovic a gagné le dernier affrontement face à Alcaraz

Sur gazon, Djokovic est le grand favori face à Alcaraz. Mais au niveau du mental, le Serbe semble aussi devant. C'est lui qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux hommes. C'était à Roland-Garros cette année, en demi-finale.