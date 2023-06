Tennis : Énorme catastrophe pour Carlos Alcaraz ?

Alexis Brunet

Lors du prochain Wimbledon, Novak Djokovic est le grand favori. Ils sont peu à pouvoir lui tenir tête. Carlos Alcaraz pourra peut-être avoir une carte à jouer, mais il devra être en pleine forme. L'Espagnol a donc pris la décision de ne pas participer à un match d'exhibition mercredi 28 juin, à cause d'une petite alerte musculaire.

Qui va pouvoir stopper Novak Djokovic ? La question mérite d'être posée, car le Serbe est dans une forme étincelante. À 36 ans il semble plus déterminé que jamais, et il le prouve. Mi-juin il a remporté le tournoi de Roland-Garros, et il est devenu par la même occasion le joueur de tennis le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Il est passé devant les 22 couronnes de Rafael Nadal, de quoi forger le respect, et le placer en très bonne position dans le débat éternel du GOAT.

Wimbledon prochain objectif de Djokovic

Djokovic arrive donc en pleine forme dans son jardin. À partir du 3 juillet, le Djoker participera au tournoi de Wimbledon. Il est grandissime favori du Grand Chelem sur gazon. Le Serbe a décroché les quatre dernières éditions, et il a acquis déjà sept titres à Londres en tout. Pas grand monde pourrait donc l'empêcher de décrocher un huitième sacre en Angleterre, ce qui ferait de lui le joueur le plus titré à Wimbledon, à égalité avec le Maestro Roger Federer.

Tennis : C'est fait, Alcaraz dépasse Djokovic ! https://t.co/9KauMeB7cc pic.twitter.com/Y4CPpwEKYT — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Alcaraz annule un match pour une alerte musculaire