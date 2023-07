Wimbledon : Djokovic sans adversité ? Le tirage au sort décrypté

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme à chaque Grand Chelem, le moment du tirage au sort est très attendu et surveillé par les fans. A Wimbledon, l'organisation a révélé vendredi matin les tableaux des simples et on connaît désormais les affiches du premier tour, en attendant celles que l'on attend avec impatience. Immense favori pour remporter un huitième titre à Wimbledon, Novak Djokovic a hérité d'une partie de tableau assez dégagée. La voie vers un 24ème titre est libre...

Sur gazon plus qu'ailleurs, Novak Djokovic possède certainement une marge encore plus importante grâce à son expérience sur la surface et surtout le manque de références de ses principaux adversaires. Le Serbe, numéro 2 mondial, est placé tout en bas du tableau et jouera le premier match sur le Centre Court lundi en tant que tenant du titre face à l'Argentin Pedro Cachin. Parmi les grands favoris, c'est sûrement lui qui s'en sort le mieux...

Alcaraz face à la France

Quand on ouvre le tableau de Wimbledon, ça saute aux yeux. Carlos Alcaraz défiera Jérémy Chardy pour son entrée en lice et s'il gagne, il jouera face à un autre Français : Alexandre Muller ou Arthur Rinderknech. Comme si cela ne suffisait pas, Ugo Humbert pourrait se dresser sur sa route au troisième tour, s'il remporte ses deux premiers matches. A noter que la partie du haut est très dense, avec Alex de Minaur et Alexander Zverev qui peuvent se jouer au troisième tour avant un duel avec le numéro 1 mondial. Frances Tiafoe, Daniil Medvedev, Cameron Norrie ou encore Stefanos Tsitsipas, qui affrontera Dominic Thiem, sont tous présents dans cette partie de tableau.

Djokovic, voie royale ?

Pour Novak Djokovic, le parcours ressemble plus à une promenade de santé. Le premier petit test aura lieu au deuxième tour face à Jordan Thompson ou Brandon Nakashima, deux bons joueurs de gazon. Hubert Hurkacz, demi-finaliste en 2021, Casper Ruud, Taylor Fritz et surtout Jannik Sinner sont tous là. A noter que le remake de la finale de l'an dernier est possible seulement en quarts de finale puisque Nick Kyrgios est aussi là mais il est loin de sa meilleure forme et il faudra s'en sortir face à Goffin au premier tour.

La France pour rattraper Roland-Garros

Outre les Français qui tenteront de déloger Carlos Alcaraz, ils sont 16 au total dans le tableau cette année. Deux autres affiches franco-françaises auront lieu : Mayot-Bonzi et Gasquet-Moutet. Adrian Mannarino, peut-être notre meilleure chance, affrontera Alexander Shevchenko avant de retrouver potentiellement Daniil Medvedev, un adversaire qu'il vient de battre. Luca Van Assche défiera Aslan Karatsev tandis qu'Arthur Fils a tiré le même joueur qu'à Roland-Garros : Alejandro Davidovich Fokina...