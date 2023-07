Federer le vrai GOAT ? Djokovic va halluciner

Alexis Brunet

Lundi 3 juillet s'est ouvert le tournoi de Wimbledon. À cette occasion, Roger Federer était présent en tribunes, près de 10 mois après avoir mis un terme à sa carrière. Le Suisse a reçu une grande ovation de la part du public. Mats Wilander est même allé plus loin en affirmant que le maestro était tout simplement le plus grand joueur de tous les temps.

Novak Djokovic cherchera encore plus que d'habitude à s'imposer cette année à Wimbledon. Cela serait le 24ème titre du Grand Chelem pour le Serbe. Il distancerait donc encore plus Rafael Nadal, en attendant un hypothétique retour de l'Espagnol. Mais s'il l'emporte, le natif de Belgrade deviendrait aussi le joueur le plus titré de l'histoire à Londres. Un record qu'il partagerait alors avec Roger Federer, qui a remporté huit fois le tournoi anglais avant de prendre une retraite bien méritée.

Wilander est fan de Federer

Justement, les organisateurs de Wimbledon ont de la mémoire. Lors du début du tournoi, lundi 3 juillet, ils avaient invité Roger Federer dans la Royal Box du Centre Court. Le Suisse a reçu un vibrant hommage de la foule présente en tribune. Cela a poussé Mats Wilander à se prononcer sur l'aura du Maestro à Londres, pour Eurosport UK . « C’est ici, à Wimbledon, qu’il a laissé sa marque. Je pense qu’il a porté Wimbledon à un niveau supérieur grâce à son jeu sur le court et à l’ambassadeur qu’il est. »

Wimbledon : Djokovic au sommet, il lâche une punchline surréaliste https://t.co/PVqbbzzyih pic.twitter.com/SD6uGQhlXF — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Federer est devant Djokovic pour Wilander