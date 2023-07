Wimbledon : Djokovic trop fort, il se prépare au combat !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des débuts convaincants, Novak Djokovic a confirmé qu'il sera très difficile à battre à Wimbledon cette année. Lancé vers un 24ème titre du Grand Chelem, le Serbe est l'immense favori et il n'a plus été battu à Londres depuis 6 ans. Pourtant, certains de ses jeunes rivaux n'ont pas envie de lâcher l'affaire, à l'image de Jannik Sinner qui était celui qui lui a posé le plus de problèmes l'an dernier sur le gazon londonien.

Sur gazon, Novak Djokovic paraît encore plus fort que sur les autres surfaces. Le Serbe a l'occasion de gagner un 8ème titre à Wimbledon cette année pour rejoindre Roger Federer au palmarès, une performance incroyable que l'on pensait impossible à rééditer. Mais battre Djokovic dans le temple du tennis n'est pas mission impossible pour certains joueurs.

Une belle évolution depuis un an

Il y a un an, lors des quarts de finale de Wimbledon, Jannik Sinner faisait passer un sale quart d'heure à Novak Djokovic. L'Italien menait deux sets à zéro avant de peiner petit à petit physiquement, son défaut depuis le début de sa jeune carrière. « Je pense que je joue mieux, la mentalité a un peu changé parce que je sais que je peux réussir dans tous les tournois. L’année dernière, c’était un peu différent, dans chaque tournoi j’étais très régulier mais je n’ai jamais réussi à aller jusqu’au bout » a-t-il déclaré.

Prêt au combat physique ?

Il n'est pas rare de voir Jannik Sinner être en difficulté physique. Mais le jeune Italien sait qu'il doit travailler ce côté-là. « Mais cette année, surtout en début d’année, j’ai montré que j’étais prêt à aller jusqu’au bout et donc, d’un point de vue mental, j’ai changé. Physiquement, si je regarde les photos d’il y a un an, j’ai changé. Je ne suis certainement pas encore à mon meilleur niveau parce que j’ai terminé ma croissance il y a peu de temps de toute façon, alors maintenant, chaque fois qu’il n’y a pas de tournois, nous travaillons beaucoup physiquement » assure-t-il.

Vers un gros duel en demi-finale ?

Cette année, Jannik Sinner et Novak Djokovic sont encore dans la même moitié de tableau. Mais si un duel devait intervenir entre les deux cette année, ce serait lors des demi-finales. Depuis un an, l'Italien est souvent très proche d'un immense coup puisqu'en dehors de son match face au Serbe à Wimbledon, il était à un point de faire tomber Alcaraz à New York en septembre dernier.