Tennis : Djokovic critiqué, il lâche une énorme réponse

Benjamin Labrousse

Vainqueur de Stanislas Wawrinka au 3ème tour de Wimbledon, Novak Djokovic court après un 24ème titre en Grand-Chelem quelques semaines seulement après son sacre à Roland-Garros. Le Serbe, tenant du titre sur le gazon de Londres, ne fait pourtant pas l’unanimité auprès du public. Mais pour le champion de 36 ans, toutes ces critiques ne servent qu’à le rendre meilleur.

En 2021, Novak Djokovic était à deux doigts de réaliser le Grand Chelem calendaire. Nole avait alors buté sur Daniil Medvedev en finale de l’US Open. Cette année, le Serbe semble clairement en mesure de réaliser cet exploit, mais il devra tout d’abord s’imposer à Wimbledon. Devenu au fil des années maître des rencontres sur gazon, Djokovic est considéré comme l’ultra favori de cette édition 2023 du majeur londonien.

Incroyable, Djokovic lâche un coup de pression hallucinant en public https://t.co/MxRQ7Qf1Tb pic.twitter.com/Zh4YH0kQAK — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Djokovic régulièrement hué par le public de Wimbledon

Ce vendredi, Novak Djokovic s’est imposé en 3 sets face à Stan Wawrinka. Le Serbe accède donc au stade des 8èmes de finale et affrontera Hubert Hurkacz ce dimanche. Mais depuis le début de Wimbledon, l’homme aux 23 Grands Chelems doit régulièrement faire face aux sifflets du public londonien. Une situation à laquelle Novak Djokovic est habitué, lui dont la cote de popularité n’a jamais été au niveau de celle de ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.

« Plus ils sont contre moi, mieux c’est pour moi »