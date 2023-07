Wimbledon : Djokovic peut trembler, Alcaraz lui donne rendez-vous

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic est en quête de nouveaux records à Wimbledon. S'il parvient à remporter une nouvelle quinzaine britannique, le Serbe rejoindra notamment Federer au nombre total de succès finaux dans le Grand Chelem londonien mais aussi en terme de victoires consécutives. Carlos Alcaraz, principal concurrent de Novak Djokovic pour le titre, entend bien semer le trouble.

Novak Djokovic peut encore écrire des pages d'Histoire du tennis. L'actuel numéro 2 mondial arrive sur le gazon londonien avec le plein de confiance. Pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs, un homme semble se détacher en la personne de Carlos Alcaraz.

Alcaraz prévient Djokovic pour la finale

Après sa victoire contre le Français Alexandre Muller au deuxième tour de Wimbledon vendredi, Carlos Alcaraz s'est exprimé à propos de la pression d'une potentielle finale contre Novak Djokovic et n'a pas caché son excitation : « Ce serait formidable pour moi de jouer une finale ici à Wimbledon. Ce serait effectivement encore mieux si c’était contre Novak. Mais il y a beaucoup de grands joueurs qui jouent ici qui se sentent vraiment à l’aise sur gazon. Je dois être très, très concentré jusqu’à la finale. Il y a beaucoup de matchs à venir. Je ne peux pas me détendre. Je dois donner le meilleur de moi‐même à chaque match. On verra bien si j’atteindrai la finale ou pas (sourire) » , a déclaré le numéro 1 mondial.

Djokovic privé de records ?

Lorsque Novak Djokovic se présente à Wimbledon, il fait d'ores et déjà office de grand favori. Lors de cette édition 2023, le Serbe a l'occasion de marquer encore un peu plus l'Histoire de la balle jaune. En cas de succès, l'actuel numéro 2 mondial rejoindrait Roger Federer au nombre de Wimbledon remportés. De plus, il égalera le Suisse et Bjorn Borg en terme de victoires finales consécutives dans le Grand Chelem londonien. Une source de motivation supplémentaire pour Novak Djokovic.