Wimbledon : L'annonce de Federer pour le record de Djokovic

Pour l'instant, Roger Federer est toujours le joueur le plus titré à Wimbledon. Mais le Suisse pourrait rapidement devoir partager ce titre avec un de ses anciens collègues. Novak Djokovic, déjà victorieux sept fois à Londres, est le grand favori pour l'édition 2023. Mais le Maestro l'a joué beau joueur au moment d'évoquer la possibilité d'être rejoint par le Serbe.

Après une très longue carrière, Roger Federer a décidé de ranger la raquette en 2022. Le Suisse a laissé l'image d'un joueur magnifique, mais il a aussi décroché certains records. Le plus parlant est peut-être le fait d'avoir remporté huit fois Wimbledon. Grâce à ses victoires, il est tout bonnement le joueur le plus titré de l'histoire du Grand Chelem anglais.

Djokovic va-t-il rejoindre Federer dès cette année ?

Le problème est que Roger Federer n'a peut-être pas mis la barre assez haute pour un homme, Novak Djokovic. Le Serbe est en embuscade juste derrière le jeune retraité, avec sept titres. Il pourrait rejoindre le Suisse dès cette année en haut du palmarès londonien, car il est le grand favori de Wimbledon.

« Honnêtement, je pense que ce serait génial »