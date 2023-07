Wimbledon : Jabeur passe encore à côté, les surprises continuent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2023 de Wimbledon dans le tableau féminin a fini par couronner une nouvelle reine. Depuis un an, le circuit WTA nous avait habitués à une certaine stabilité avec notamment trois joueuses qui se partageaient les titres. La victoire de Marketa Vondrousova, 42ème mondiale au début de la quinzaine, est une grosse surprise qui rappelle que les surprises peuvent encore arriver.

Ces dernières années, le tennis féminin a connu son lot de surprises mais récemment, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina ont construit une belle forteresse en haut du classement WTA. En disputant une nouvelle finale à Wimbledon, sa troisième en Grand Chelem, Ons Jabeur pouvait rejoindre ce trio. La Tunisienne n'a pas réussi à tenir son rang et c'est bien Marketa Vondrousova qui en a profité, un tableau difficile à lire lorsque l'on a connu les quarts de finale.

Une victoire incroyable

Elle est loin d'être inconnue sur le circuit féminin. Marketa Vondrousova disputait déjà la finale de Roland-Garros en 2019 à 19 ans, s'inclinant face à Ashleigh Barty. La Tchèque a ensuite alterné les grands résultats et les coups d'arrêt à l'image de la saison 2022 où elle a manqué 3 Grands Chelems à cause des blessures. En dehors du top 100 il y a encore quelques mois, la médaillée d'argent des derniers Jeux olympiques pointe à la 10ème place ce lundi avec le trophée de Wimbledon dans les bras, un accomplissement incroyable. Elle est d'ailleurs la première joueuse non tête de série à s'imposer sur le gazon londonien dans l'ère Open.

Wimbledon : Une finale féminine inédite, mais historique ! https://t.co/bAAGPQFjTZ pic.twitter.com/oYnFROAodm — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le retour des surprises ?

Au début de la quinzaine, personne n'aurait mis un euro sur la victoire de Vondrousova qui, en plus, n'avait que très peu gagné sur gazon auparavant. Au départ des quarts de finale, sa présence était déjà surprenante mais toutes les favorites ont fini par s'éliminer et elle a profité d'une Ons Jabeur peu inspirée pour l'emporter. « Pour moi, ça me semblait impossible de gagner ici, je ne l'avais même pas envisagé. Au début du tournoi, mon but était juste d'essayer de gagner quelques matches. Surtout que je n'avais pas un tableau facile. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est dingue. Le tennis est dingue » a déclaré la Tchèque.

Jabeur, l'occasion manquée