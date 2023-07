Wimbledon : Sabalenka rate encore l'occasion, elle est ravie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la première demi-finale de Wimbledon dans le tableau féminin a donné lieu à un duel inédit entre deux joueuses que l'on n'attendait pas forcément, Elina Svitolina et Marketa Vondrousova, le deuxième duel de la journée a opposé Ons Jabeur, finaliste de l'an dernier, à Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale et titrée à l'Open d'Australie en début d'année. Avec de nombreux enjeux, l'une comme pour l'autre.

Depuis qu'Iga Swiatek a mis la main sur le circuit WTA en affichant une claire domination, d'autres joueuses ont également réussi à augmenter leur niveau de jeu pour rivaliser. En première ligne : Aryna Sabalenka, qui réalise une année 2023 extraordinaire. Pourtant, elle a un petit défaut : elle vient de craquer deux fois d'affilée en demi-finale de Grand Chelem alors qu'elle avait le match en main. Les conséquences sont également importantes au classement.

Une occasion ratée

En atteignant les demi-finales des quatre derniers Grands Chelems, Aryna Sabalenka a réalisé une performance remarquable puisqu'il faut remonter à Serena Williams entre 2016 et 2017 pour voir ça sur le circuit féminin. La Biélorusse, opposée à Ons Jabeur, a dans un premier temps entrevu la perspective d'une finale à Wimbledon, elle qui avait déjà disputé une demi-finale à Londres il y a deux ans. Avec un set et un break d'avance, elle a fini par voir la Tunisienne revenir pour gagner. « L’ancienne Ons aurait perdu ce match et serait déjà rentrée à la maison » a déclaré celle qui disputera sa deuxième finale d'affilée.

Swiatek restera numéro 1

Une victoire de Sabalenka aurait créé un petit tremblement de terre puisque le circuit WTA aurait connu une nouvelle reine sur le circuit. En effet, avec la défaite de la Polonaise en quarts de finale, Aryna Sabalenka avait besoin de valider son ticket pour la finale pour être assurée de passer devant. Ce ne sera finalement pas le cas puisque la Biélorusse a perdu mais l'étau se resserre autour de Swiatek et le trône devrait encore être en jeu lors de l'US Open dans un mois et demi.

Un léger blocage mental ?

Même si on ne peut pas parler de plafond de verre puisqu'elle a réussi à aller au-delà et gagner le titre à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka déçoit un peu en demi-finale de Grand Chelem. Si elle ne partait pas forcément favorite pour sa première à Wimbledon en 2021, elle avait ensuite perdu face à Leylah Fernandez à l'US Open avant de connaître le même sort l'année suivante face à Iga Swiatek. Mais l'occasion était belle puisque la Polonaise ne jouait pas son meilleur tennis et elle avait le match en main. Tout comme il y a un mois à Roland-Garros, où elle a même eu une balle de match face à Karolina Muchova avant de s'écrouler.