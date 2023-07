Wimbledon : Alcaraz surclasse Djokovic, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Carlos Alcaraz a vaincu Novak Djokovic en 5 sets lors de la finale de Wimbledon, et en a profité pour remporter son 2ème titre du Grand-Chelem à seulement 20 ans. Sensationnel, le Murcien n’a pas craqué malgré un premier set très vite concédé. Selon la légende Mats Wilander, le mental d’Alcaraz a fait la différence.

4h45 de combat. Ce dimanche, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont disputé une finale de très haute intensité sur le Center Court de Wimbledon. Miné par des crampes lors de son dernier affrontement avec le Serbe à Roland-Garros, Carlos Alcaraz est allé marquer l’histoire du tournoi londonien en renversant le maître des lieux en 5 sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Novak Djokovic n’égalera donc pas maintenant le record de titre de Roger Federer à Wimbledon (7 pour le Serbe, 8 pour le Suisse).

« Il peut faire exactement ce qu'il veut avec la balle »

Dans une chronique pour le journal l’Équipe , Mats Wilander a tenté d’apporter son analyse sur cette magnifique victoire de Carlos Alcaraz. « L'histoire de cette incroyable finale de Wimbledon, c'est le rebond de Carlos Alcaraz après la perte du premier set. La manière dont il a élevé son niveau de jeu, franchement, j'ai rarement vu ça. Ce fantastique come-back montre à quel point ce gars-là est vraiment spécial. En fait, il est revenu de nulle part. Il entame sa finale par un premier set de merde, mais il ne se décourage pas. Puis il commence à mieux jouer, à serrer le poing, il se met à gagner les points importants, il ne prend plus que des bonnes décisions. C'est bluffant. Bien sûr, il peut faire exactement ce qu'il veut avec la balle. Mais prendre autant de risques sans en faire trop, ça dénote une lucidité et une force mentale hors du commun » .

« C'est très important que Djokovic continue à gagner »