Wimbledon : Alcaraz sacré, une édition historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques heures après la fin du tournoi de Wimbledon, l'heure est déjà au bilan. Dans le tableau féminin, on ne pouvait pas rêver d'une meilleure affiche pour la finale. Et le combat qu'ont livré Carlos Alcaraz et Novak Djokovic restera certainement dans les mémoires pendant un moment. L'Espagnol a prouvé qu'il était plus que jamais le numéro 1 mondial en faisant tomber le Serbe pour la première fois sur le Centre Court depuis dix ans. Une éternité.

Il avait tout pour faire en sorte que ce soit lui celui qui allait faire tomber Novak Djokovic à Wimbledon. Le Serbe, auréolé de son titre à Roland-Garros un mois plus tôt, son 23ème en Grand Chelem, paraissait inarrêtable. Mais c'était sans compter sur le talent de Carlos Alcaraz qui vient conclure une édition 2023 un peu décevante malgré un final en apothéose.

Combat historique

Pour trouver trace d'une défaite de Novak Djokovic sur le Centre Court, le temple du tennis, il fallait remonter à la finale 2013, lorsqu'Andy Murray était parvenu à mettre fin à une attente de 77 ans pour voir un Britannique remporter Wimbledon. Dimanche, Carlos Alcaraz a créé l'exploit en battant le Serbe après avoir perdu le premier set. D'abord perdu sur le court, il a ensuite fait parler sa puissance et ses coups de génie pour l'emporter. Après 4h42, il pouvait se jeter par terre.

Wimbledon : Le clan Alcaraz avertit Djokovic https://t.co/yutv244Xcs pic.twitter.com/WcffsL4YMv — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Une édition 2023 un peu décevante

Outre cette finale extraordinaire sur tous les points, l'édition 2023 de Wimbledon a été un peu décevante dans l'ensemble. Il faut pourtant rappeler que certaines affiches mettaient l'eau à la bouche, à l'image des demi-finales conclues rapidement en 3 sets par les deux vainqueurs. Le premier vrai affrontement entre Alcaraz et Rune a aussi donné lieu à une domination sans partage de l'Espagnol et finalement la plupart des meilleurs matches ont eu lieu en début de quinzaine (Tsitsipas contre Thiem et Murray, Rune-Davidovich par exemple).

L'organisation pointée du doigt

Certaines traditions sont indissociables de Wimbledon. Mais l'organisation du tournoi a souvent été ciblée par les critiques en début de tournoi notamment à cause des nombreux reports dus à la pluie. Certaines décisions à propos de l'ouverture du toit ou non ont été difficiles à comprendre et Wimbledon est également le seul Grand Chelem à faire jouer deux quarts de finale en même temps. C'est un peu dommage si l'on veut faire la bonne promotion du tennis.