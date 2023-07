Wimbledon : Djokovic/Alcaraz, le duel au sommet !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les affiches des demi-finales du tableau masculin de Wimbledon laissaient espérer de grands affrontements entre les 4 meilleurs joueurs de 2023. Les duels ont tourné court mais on aura bien une finale entre le numéro 1 mondial et le numéro 2 : Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Avec la perspective d'un 24ème titre en Grand Chelem pour le Serbe qui souhaite repousser les limites et un immense défi pour l'Espagnol qui doit faire oublier ses déboires. Le rendez-vous est pris !

On ne pouvait pas rêver mieux en termes de dramaturgie. Un mois après leur duel appétissant à Roland-Garros, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent en finale à Wimbledon dans le temple du tennis pour conquérir le trophée le plus prestigieux. Le contexte ne sera pas le même cette fois mais le match sera évidemment à suivre.

La meilleure affiche

Cette finale, c'est un peu le rendez-vous avec l'histoire pour Novak Djokovic qui tentera de s'adjuger la couronne pour la huitième fois à Wimbledon. Et qui d'autre que Carlos Alcaraz pour jouer le rôle de l'entremetteur, celui qui fera tout pour empêcher un nouveau record ? En cas de victoire, il y aura de nombreux records à la clé : un 24ème titre Majeur, un 8ème Wimbledon entre autres. Le Serbe disputera déjà sa 35ème finale en Grand Chelem, un record hommes et femmes confondus et il reste évidemment en course pour le Grand Chelem calendaire.

Alcaraz, le phénomène

Est-ce vraiment une surprise que Carlos Alcaraz ait réussi à se faire au gazon aussi vite ? Le jeune Espagnol dispute seulement son 4ème tournoi sur gazon et il a prouvé qu'il savait s'adapter. Après sa victoire au Queen's, il a enchaîné les grandes performances à Wimbledon, s'imposant largement face à Matteo Berrettini, Holger Rune et surtout Daniil Medvedev en demi-finales. Le Russe, dominé dans tous les secteurs, n'a rien pu faire pour empêcher l'Espagnol de s'imposer. Après avoir gravi une première montagne, Alcaraz doit maintenant s'attaquer à l'Everest : le plus grand de l'histoire.

Qui sera le vrai numéro 1 ?

L'un des nombreux enjeux de cette finale est aussi la place de numéro 1 mondial. Après Roland-Garros, Novak Djokovic avait déjà détrôné son jeune rival avant que celui-ci ne parvienne à renverser la vapeur avant Wimbledon. Ce dimanche, les deux joueurs disputeront une finale au sommet qui déterminera réellement qui est le meilleur. Il ne reste plus qu'à espérer que les démons de la demi-finale de Paris ne viendront pas s'inviter à la fête cette fois-ci...