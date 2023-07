Wimbledon : Héroïque, Djokovic envoie un message à Alcaraz

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Grand favori de cette quinzaine à Wimbledon, Novak Djokovic s’est qualifié pour la finale ce vendredi en battant Jannik Sinner en trois manches. Comme en demi-finale à Roland-Garros, le Serbe affrontera Carlos Alcaraz qui a battu Daniil Medvedev dans la foulée. Un duel qui plaît au recordman de Grand Chelem remportés.

Novak Djokovic est en route pour réaliser un nouvel exploit. Vainqueur de Roland-Garros en juin dernier, le Serbe est arrivé avec la même détermination à Wimbledon. Et pour le moment, son parcours se déroule sans accroc. Vainqueur plutôt tranquille de Jannik Sinner ce vendredi, Novak Djokovic va jouer une nouvelle finale à Wimbledon. En cas de succès face à Carlos Alcaraz, le Serbe pourrait égaler Roger Federer, vainqueur huit fois sur le gazon londonien.

Djokovic retrouve Alcaraz

Juste après le succès de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a encore impressionné contre Daniil Medvedev. Sûr de son jeu, le numéro 1 mondial a déroulé et s’est imposé en trois sets face au Russe, incapable d’inverser la tendance. C’est donc un remake de la demi-finale du dernier Roland-Garros. Dimanche à 14h, Djokovic va retrouver Alcaraz. Une affiche qui lui plaît beaucoup.

«Il est très jeune, mais déjà extrêmement régulier»